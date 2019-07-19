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В Туле на территории бывшей воинской части построят жилой комплекс
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле на территории бывшей воинской части построят жилой комплекс

Проект строительства был рассмотрен на заседании градостроительно-земельного совета.

В Привокзальном округе Тулы, на территории бывшей воинской части, на 2-м Клинском проезде, планируют построить жилой комплекс на несколько домов высотой от 5 до 11 этажей.

Эта территория уже длительное время не используется по назначению, поэтому администрация города реализовала его в рамках приватизации муниципального имущества.

На территории нового жилого комплекса разместят фельдшерско-акушерский пункт, опорный пункт полиции и отделение почтовой связи. Кроме того, на заседании рассмотрен  проект по строительству двух 25-этажных домов на улице Филимоновской.

Строительство жилого комплекса предусматривает две очереди строительства домов стандартного уровня комфортности. Застройщик планирует благоустроить более 1 гектара прилегающей к домам территории.

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Автор: Леонид Почекин, 19 июля, в 20:12 −4
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