Североатлантический циклон принесет в Тулу интенсивные ливни

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Также в регионе ожидаются грозы и сильный ветер.

МЧС объявило в Тульской области метеопредупреждение. По прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов в регионе местами ожидаются сильные дожди, в отдельных районах будет град, грозы, ветер усилится до 12−17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.

Как сообщает погодный центр «Фобос», экстремальные ливни в центр России принес циклон североатлантического происхождения, который усилился за счет поглощения южного вихря.