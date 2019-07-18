Туляки смогут пользоваться льготами на капремонт еще пять лет

Депутаты Тульской облдумы поддержали законопроект о продлении до 31 декабря 2024 года предоставления компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан.

В настоящее время право на эту меру поддержки имеют: