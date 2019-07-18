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Туляки смогут пользоваться льготами на капремонт еще пять лет

Туляки смогут пользоваться льготами на капремонт еще пять лет

Речь идет об отдельных категориях граждан.

Депутаты Тульской облдумы поддержали законопроект о продлении до 31 декабря 2024 года предоставления компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан. 

В настоящее время право на эту меру поддержки имеют:

  • одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет (размер компенсации 50%);
  • одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет (размер компенсации 100%);
  • проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (за исключением ее досрочного назначения) в соответствии с действующим законодательством, и получающих указанную пенсию) и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, и собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет (размер компенсации 50 % и 100 % соответственно);
  • собственники жилых помещений, с которыми совместно проживают семь и более несовершеннолетних детей и (или) совершеннолетних детей — учащихся учебных заведений всех форм обучения любых организационно-правовых форм – до окончания обучения или проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет (размер компенсации 50%).
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