Волейбольная «Тулица» подписала контракт еще с одной спортсменкой
Знакомьтесь – Светлана Суховерхова.
Волейбольный клуб «Тулица» подписал контракт с 27-летней Светланой Суховерховой. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Спортсменка выступает на позиции «доигровщик».
Светлана выступала за «Воронеж», «Динамо-Метар» (г. Челябинск). Достижения: чемпионка Европы среди студенческих команд — 2017.
– Я буду максимально выкладываться для достижения высоких целей, как для «Тулицы», так и для себя, — говорит Светлана Суховерхова.
Другие статьи по темам
Место