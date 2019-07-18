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Волейбольная «Тулица» подписала контракт еще с одной спортсменкой

Волейбольная «Тулица» подписала контракт еще с одной спортсменкой

Знакомьтесь – Светлана Суховерхова.

Волейбольный клуб «Тулица» подписал контракт с 27-летней Светланой Суховерховой. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Спортсменка выступает на позиции «доигровщик».

Светлана выступала за «Воронеж», «Динамо-Метар» (г. Челябинск). Достижения: чемпионка Европы среди студенческих команд — 2017.

– Я буду максимально выкладываться для достижения высоких целей, как для «Тулицы», так и для себя, — говорит Светлана Суховерхова.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:58 +4
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