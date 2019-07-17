В Туле в честь ветерана Василия Королькова назовут улицу

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Она появится в одном из новых микрорайонов областного центра.

В Тульскую городскую Думу внесён проект решения о присвоении названий новым улицам в селе Алешня, которое относится к Привокзальному округу областного центра. Он будет рассмотрен на очередном заседании, которое состоится 29 июля.

В случае одобрения документа городскими депутатами, в Алешне появятся улицы Отрадная, Славная, Рябиновая, Ольховская, Черемушки, Тихая, а также Славный и Отрадный проезды.

Кроме того, гордума рассмотрит вопрос о присвоении одной из улиц нового микрорайона в Зареченском округе имени ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина города-героя Тулы Василия Никифоровича Королькова.

справка myslo

Василий Корольков был призван на фронт в 18 лет. Участвовал обороне Тулы, в прорыве блокады Ленинграда, был ранен. После ранения направлен в пехотные войска, командиром стрелкового взвода, на Курскую дугу. Освобождал Козельск, Хотынец, Карачев, Брянск, Пушкинские горы, Белоруссию, Курляндию, форсировал реки Навлю, реку Великую, Десну.

Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом «Красная Звезда», орденом Великой Отечественной войны I степени.

После войны служил в Туле на Клоковском аэродроме, затем — в Москве на Центральном правительственном аэродроме им. Фрунзе. Экстерном закончил Сталинградское военно-авиационное училище, служил в составе Северной группы войск, в Закавказском военном округе, выполнял интернациональный долг в локальных боевых операциях в составе Центральной группы войск. Общий воинский стаж составил 28 лет.

Более 20 лет Василий Никифорович проработал учителем в средней школе №1 города Тулы. Одним из первых в 70-е годы оборудовал тир, в котором обучались стрельбе школьники и молодежь. По его инициативе был создан и оснащен автомобильный класс. Корольков возглавлял методическое объединение преподавателей военного дела. Был в числе организаторов военно-спортивных игр.

На заслуженном отдыхе он вел большую общественную работу в Совете ветеранов, уделяя много внимания патриотическому воспитанию молодежи. За большие заслуги перед Родиной и Тулой Василий Никифорович Корольков удостоен высокого звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Ветеран скончался в начале мая прошлого года, на 95-м году жизни.