Дату празднования Дня города будет назначать мэр Тулы

Фото из архива Myslo.

Ранее день рождения города отмечался ежегодно во вторую субботу сентября.

16 июля состоялось заседание постоянной комиссии Тульской городской Думы по местному самоуправлению, регламенту и межпартийному взаимодействию. Депутаты рассмотрели вопросы, которые будут вынесены на 71-е заседание Тульской гордумы 24 июля.

Члены комиссии одобрили проект о внесении изменений в Устав МО город Тула. Согласно действующей редакции, День города отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Проектом предлагается изменить данную норму, добавив возможность вариативности определения даты празднования. Определить, что праздник должен отмечаться ежегодно в сентябре.

Конкретная дата устанавливается постановлением главы МО город Тула.