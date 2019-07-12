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Погода в Туле 13 июля: мокро, ветрено и прохладно
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 13 июля: мокро, ветрено и прохладно

Синоптики обещают низкое атмосферное давление.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшой дождь (до 4 мм за сутки). Ветер северо-западный, северный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +6 до +11 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
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