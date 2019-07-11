Тульских коммунальщиков оштрафовали за мусор во дворах

После прокурорской проверки в отношении сотрудников управляющих компаний были возбуждены административные дела.

В прокуратуру Центрального района Тулы обратились жители нескольких домов по проспекту Ленина и ул. Н. Руднева. Они рассказали, что во дворах рядом с контейнерами для отходов долгое время лежит мусор и возникают свалки.

После прокурорской проверки, руководителей управляющих компаний «СтройМакс», «ПроСпект» и УК «Центральная» были внесены представления.

В отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение муниципального законодательства в сфере благоустройства, были возбуждены административные дела. Каждого из них оштрафовали на 11500 рублей.