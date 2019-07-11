12 июля в центре Тулы ограничат движение транспорта и усилят меры безопасности

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В этот день в центральной части Тулы будет ограничено движение и парковка транспорта. Ограничения будут действовать на ул. Жаворонкова (участок от ул. М. Тореза до пр. Ленина), а также на ул. Агеева (участок от ул. Н. Руднева до пр. Ленина).

С 0.00 до 22.00 там будет запрещена остановка, стоянка и ограничено движение транспорта.

В день матча на стадионе будут дежурить сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии. Перед началом игры силовики с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие запрещенных предметов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области напоминает, что на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.