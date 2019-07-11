12 июля в центре Тулы ограничат движение транспорта и усилят меры безопасности
В пятницу на Центральном стадионе состоится футбольный матч «Арсенал» – «Динамо».
В этот день в центральной части Тулы будет ограничено движение и парковка транспорта. Ограничения будут действовать на ул. Жаворонкова (участок от ул. М. Тореза до пр. Ленина), а также на ул. Агеева (участок от ул. Н. Руднева до пр. Ленина).
С 0.00 до 22.00 там будет запрещена остановка, стоянка и ограничено движение транспорта.
В день матча на стадионе будут дежурить сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии. Перед началом игры силовики с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие запрещенных предметов.
Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области напоминает, что на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.
Матч «Арсенал» – «Динамо» начнётся в 20.00.