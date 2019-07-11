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12 июля в центре Тулы ограничат движение транспорта и усилят меры безопасности
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

12 июля в центре Тулы ограничат движение транспорта и усилят меры безопасности

В пятницу на Центральном стадионе состоится футбольный матч «Арсенал» – «Динамо».

В этот день в центральной части Тулы будет ограничено движение и парковка транспорта. Ограничения будут действовать на ул. Жаворонкова (участок от ул. М. Тореза до пр. Ленина), а также на ул. Агеева (участок от ул. Н. Руднева до пр. Ленина).

С 0.00 до 22.00 там будет запрещена остановка, стоянка и ограничено движение транспорта.

В день матча на стадионе будут дежурить сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии. Перед началом игры силовики с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие запрещенных предметов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области напоминает, что на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.

Матч «Арсенал» – «Динамо» начнётся в 20.00.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:55 0
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