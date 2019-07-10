Сергей Харитонов: «Экопатруль» – отличное начинание»

Фото предоставлены региональный отделением партии «Единая Россия».

«Экопатруль» на страже чистоты в Тульской области уже почти месяц.

Ребята из регионального отделения «Молодой Гвардии Единой

России» не просто поддержали призыв Губернатора Алексея Дюмина, но

сразу взялись за работу.

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Бурвиков.

- Тема экологии одна из самых актуальных для Тульского региона, и

Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин предложил молодежи взяться за наведение чистоты. Мы инициативу поддержали: ответ — создание нашего движения «Экопатруль».

Сегодня молодогвардейцы и волонтеры трудились в Ясногорском

районе, на Шеметовской плотине.

- Поскольку Губернатор поставил задачу привести в порядок

популярные места отдыха, парки, скверы, убрать несанкционированные свалки, в Ясногорском районе мы выбрали для начала именно это место — любимое жителями. Здесь организуют пикники и просто отдыхают всей семьей на берегу пруда, — говорит Никита.

К ребятам присоединился председатель Тульской областной Думы

Сергей Харитонов.

- Замечательное начинание. Здорово, что молодежь с такой готовностью взялась за работу.

Непростую работу, тяжелую. Но ребята осознают личную сопричастность к

решению экологических проблем, и я уверен, что движение «Экопатруль»

будет расширяться. Надеюсь, что к молодежи присоединятся и старшие

коллеги. Тульский край — наша малая Родина, нам вместе ее беречь. И детей

воспитывать на таких вот примерах ответственного отношения к природе.

Согласна с Сергеем Харитоновым и активистка регионального

отделения «Молодой Гвардии», участница проекта «Экопатруль» Валерия

Смирнова.

- Считаю, что наша работа очень важна для людей, прежде всего, как

пример молодежи, потому что проще не мусорить, чем убирать. Экологическая ситуация непростая, и нам нужно найти решение

существующих проблем. Поэтому такие акции мы будем проводить

регулярно. Несколько раз в неделю выезжаем в районы области. Я уже

участвовала в очистке истока реки Дон, уборке новомосковского пляжа,

территорий небольших поселков. Будем очень рады, если больше местных жителей к нам присоединятся, а главное, будут потом поддерживать чистоту.

Для себя, для своих детей, для будущего…