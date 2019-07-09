Экс-глава администрации Венева осужден за многомиллионное мошенничество

В Веневе вынесли приговор бывшему главе администрации Максиму Демидову и его подельникам. Преступную группу, промышлявшую земельными махинациями, выявили сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Экс-чиновник Демидов вместе с сотрудниками муниципальных архивов и местным предпринимателем Дмитрием Кирдеевым незаконно вывели из муниципальной собственности 26 земельных участков стоимостью более 36 млн рублей. Для этого в архивах были подменены распорядительные документы о выдаче земли местным жителям.

Суд приговорил Демидова к шести годам колонии общего режима. Дмитрий Кирдеев получил восемь лет строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей. Бывший начальник отдела муниципального архива Анна Цаплина приговорена к шести годам колонии общего режима. Её коллега Александра Персиянцева отделалась штрафом на 60 тысяч.