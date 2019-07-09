новости
новости
Регистрация
Экс-глава администрации Венева осужден за многомиллионное мошенничество

Экс-глава администрации Венева осужден за многомиллионное мошенничество

Бывший чиновник вместе с подельниками незаконно вывел из муниципальной собственности 26 земельных участков.

В Веневе вынесли приговор бывшему главе администрации Максиму Демидову и его подельникам. Преступную группу, промышлявшую земельными махинациями, выявили сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Экс-чиновник Демидов вместе с сотрудниками муниципальных архивов и местным предпринимателем Дмитрием Кирдеевым незаконно вывели из муниципальной собственности 26 земельных участков стоимостью более 36 млн рублей. Для этого в архивах были подменены распорядительные документы о выдаче земли местным жителям.

Суд приговорил Демидова к шести годам колонии общего режима. Дмитрий Кирдеев получил восемь лет строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей. Бывший начальник отдела муниципального архива Анна Цаплина приговорена к шести годам колонии общего режима. Её коллега Александра Персиянцева отделалась штрафом на 60 тысяч.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
приговор судамошенничество с земельными участкамиземельные махинацииУФСБ России по Тульской области
Место
Тульская областьВеневский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый пешеходный мост соединит две тульские набережные
Новый пешеходный мост соединит две тульские набережные
В Туле на Центральном стадионе снесли «футбольный мяч»: видео
В Туле на Центральном стадионе снесли «футбольный мяч»: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.