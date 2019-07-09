Маленькой Виктории нужна ваша помощь!

Двухлетней Виктории Петровой срочно нужна помощь. Историю малышки рассказывает ее мама Анастасия:

– В 2016 году в нашей семье родилась долгожданная дочь Виктория. О ней мы мечтали всегда! Она у нас второй ребенок, старшему сыну — 10 лет. Роды были сложными, Вика родилась на 29-й – 30-й неделе. Оценка по Апгар – 2,5 балла. Вес – 1400 г и рост всего 26 см. В очень тяжелом состоянии. Она перенесла гипоксию и кровоизлияние в головной мозг.

В реанимационном отделении Вика прожила в кувезе 21 день на аппарате АИВЛ, так как сама не могла дышать. Тяжелая пневмония ей мешала, и легкие были очень слабыми. Ей несколько раз переливали кровь. Но вот 1 сентября случилось еще одно маленькое чудо – наша Вика, окрепшая и немного набравшая вес, была переведена в отделение недоношенных Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина . Команда врачей во главе с Н. В. Михалковой продолжали творить чудеса. Они помогли Вике справиться с пневмонией, научиться самостоятельно дышать и есть. В этом отделении она находилась до 21 ноября 2016 года. После этого мы забрали дочь домой. Она уже уверенно ела из бутылочки.

В больнице нам сразу сказали: так как у ребенка была гипоксия и кровоизлияние в мозг, то ничего сверхъестественного, как для обычного среднестатистического ребенка, нам ждать не надо, но и не нужно отчаиваться – детский мозг может сотворить чудо и самостоятельно восстановиться или открыть в себе скрытые резервы…

Немного позже в ГУЗ Тульской области «Центр детской психоневрологии» нам поставили диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез средней степени тяжести, субкомпенсированная внутренняя гидроцефалия, частичная атрофия зрительных нервов, косоглазие, задержка физического и психического развития.

Сейчас моя дочка подросла, многое стала уметь. Это очень приветливый и смышленый ребенок, с очень очаровательной улыбкой, которая никого не оставляет равнодушным.

Самостоятельно пока не ходит и с трудом сидит, но мы не теряем надежды. Ведь так хочется, чтобы Вика развивалась, как и все детки.

И мы верим, что так и будет! Мы постоянно работаем над собой и с ребенком, боремся с болезнью, стараясь не упускать ни времени, ни возможностей. Четыре раза в год проходим реабилитацию в Центре детской психоневрологии Тулы, занимаемся дома, посещаем занятия с психологом. Но необходима постоянная реабилитация.

К сожалению, на данный момент наша семья испытывает финансовые трудности. В связи с этим обращаемся за помощью в Благотворительный фонд «Не молчи».

Всем, кто откликнется на нашу просьбу и примет участие в сборе, заранее огромное спасибо и низкий поклон. Очень надеемся на вашу помощь и верим, что мир не без добрых людей. Хотелось бы пожелать всем деткам крепкого здоровья, и пусть всё будет хорошо!

Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь.

Вся необходимая информация о ребенке и БФ «Не молчи» находится на сайте.