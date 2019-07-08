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Синоптики: в ближайшие две недели жаркого лета не будет!
Фото из архива Myslo.

Синоптики: в ближайшие две недели жаркого лета не будет!

В ближайшее время Центральную Россию ждет похолодание.

На европейскую территорию России прорывается новый облачный вихрь, который принесет нам сильные дожди. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», в передней части вихря сформируется юго-западный поток, и на Русскую равнину начнут поступать умеренно теплые воздушные массы.
 
Однако это будет недолгим. В среду в Россию устремится воздух из акватории Баренцева и Карского морей. К концу рабочей недели похолодание затронет регионы Центральной России.
 
Так, в Тульской области дневная температура воздуха к выходным составит +18-19°С. В ночные часы и вовсе ожидается +10°С.
 
Североатлантические циклоны практически каждый день будут поливать нас дождями разной интенсивности.
 
 
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие две недели на большей части Европейской России жаркого лета не будет. Возможно, 25-градусное тепло придет в Центр в последней декаде июля.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:23 +2
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