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Ольга Дюмина вошла в топ-10 самых богатых жен российских губернаторов

Ольга Дюмина вошла в топ-10 самых богатых жен российских губернаторов

За год супруга Алексея Дюмина заработала 13,9 млн рублей.

«Коммерсантъ» опубликовал доходы российских губернаторов и их жен за 2018 год. Согласно официальным данным, самым богатым оказался врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Он задекларировал 234,1 млн руб. Самые низкие доходы указал глава Хакасии Валентин Коновалов — всего 607,4 тыс. руб.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 2018 году задекларировал доход в 6 695 283,75 руб.

Самая богатая супруга — у губернатора Брянской области. Она заработала за прошлый год 1,2 млрд руб.

Ольга Дюмина, супруга Алексея Дюмина, вошла в топ-10 богатых жен губернаторов. С доходом 13 877 425,64 руб. она разместилась на девятом месте в рейтинге.

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сегодня, в 13:45 −22
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