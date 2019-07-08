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Менее 10% жителей Тульской области находятся за чертой бедности

Менее 10% жителей Тульской области находятся за чертой бедности

Рейтинг доходов жителей регионов России составили специалисты РИА «Новости».

Согласно опубликованным данным, Тульская область занимает 30 место в «доходном» рейтинге регионов за 2018 год. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в минувшем году составило 1,54. Такой же показатель зафиксирован в Астраханской и Калужской областях, а также в Башкирии.

Менее 1% жителей Тульской области находятся за чертой крайней бедности, то есть зарабатывают меньше половины регионального прожиточного минимума (менее 4957 рублей). При этом 9,7% находятся за чертой бедности и зарабатывают меньше регионального прожиточного минимума (9915 рублей).

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:43 +2
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