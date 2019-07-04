Нужен велосипед для детей с ДЦП: поможем 6-летнему Максиму?

Фото из личного архива семьи Фединых.

Максим родился в 2012 году в Ясногорске. Инвалидность (диагноз спастическая диплегия) установили, когда мальчику исполнилось полтора года. А в этом году семья Фединых перебралась в Тулу. Мера была вынужденная: Максим постоянно проходит дорогостоящее лечение в тульских реабилитационных клиниках, и жить в областном центре ему гораздо сподручнее.

Полтора года назад врачи посоветовали, чтобы Максим передвигался по улице на специальном велосипеде, а не на инвалидной коляске. Друзья Фединых отдали мальчику свой трехколесный велосипед. Максим вынужден гулять на нем по сей день. Но ребенок растет, велосипед ему мал, а покупать обычный велик не выход: мальчик попросту с него упадет.

Теперь Максиму нужен специальный велосипед для детей с ДЦП, стоимость которого — 40 тысяч рублей. Для семьи Фединых это крайне внушительная сумма. Обращение в фонды и участие в благотворительных акциях не дало результата, и тогда мама Максима Екатерина Федина стала просить помощи у всех неравнодушных людей:

Екатерина Федина — Мы постоянно занимаемся: каждые два месяца проходим курсы массажа по 15 сеансов, курс реабилитации в психоневрологической больнице на ул. Бундурина, посещаем реабилитационный центр… Там проходят занятия с психологом, логопедом. Практически на всё нужны денежные средства. Но, увы, я не могу работать: Максим нуждается в постоянном уходе и внимании. Живем на пенсию и пособие по уходу за ребенком-инвалидом.

Сейчас семья Фединых обращается ко всем, кто может и хочет помочь Максиму. Екатерина надеется на помощь отзывчивых людей и заранее благодарит всех за поддержку.

необходимая информация

Федин Максим Романович, дата рождения — 16.09.2012.

Диагноз — спастическая диплегия.

Сумма сбора — 40 000 рублей.

Реквизиты для помощи — 5336 6900 7539 3522.