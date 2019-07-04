Сотрудники ГИБДД организовали велопробег для юных туляков

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Дошколята, в свою очередь, поздравили инспекторов с прошедшим профессиональным праздником.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области посетили детский сад «Светофорик». Воспитанники и педагоги подготовили для гостей поздравительную программу, приуроченную ко дню ГИБДД России.

Дети пели песни и разыгрывали сценки, посвященные безопасности на дороге и ПДД. Особое внимание уделялось правильному переходу проезжей части и использованию светоотражающих элементов.

После концерта дети приняли участие в традиционным ежегодном велопробеге «Дорога жизни Без Опасности». Цель этого мероприятия – популяризация средств защиты и элементов специальной экипировки при управлении велотранспортом, а также соблюдения основных правил дорожной безопасности.

Воспитанники детского сада всегда с нетерпением ждут новых встреч с сотрудниками Госавтоинспекции. В этот раз ребята с радостью и интересом общались с гостями, а затем запустили в небо воздушные шарики, попросив сотрудников полиции заходить как можно чаще.