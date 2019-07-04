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Сотрудники ГИБДД организовали велопробег для юных туляков
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники ГИБДД организовали велопробег для юных туляков

Дошколята, в свою очередь, поздравили инспекторов с прошедшим профессиональным праздником.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области посетили детский сад «Светофорик». Воспитанники и педагоги подготовили для гостей поздравительную программу, приуроченную ко дню ГИБДД России.

Дети пели песни и разыгрывали сценки, посвященные безопасности на дороге и ПДД. Особое внимание уделялось правильному переходу проезжей части и использованию светоотражающих элементов.

После концерта дети приняли участие в традиционным ежегодном велопробеге «Дорога жизни Без Опасности». Цель этого мероприятия – популяризация средств защиты и элементов специальной экипировки при управлении велотранспортом, а также соблюдения основных правил дорожной безопасности.

Воспитанники детского сада всегда с нетерпением ждут новых встреч с сотрудниками Госавтоинспекции. В этот раз ребята с радостью и интересом общались с гостями, а затем запустили в небо воздушные шарики, попросив сотрудников полиции заходить как можно чаще.

Галерея
Мероприятие УГИБДД в детском саду "Светофорик", Фото: 1
Мероприятие УГИБДД в детском саду "Светофорик", Фото: 2
Мероприятие УГИБДД в детском саду "Светофорик", Фото: 3
Мероприятие УГИБДД в детском саду "Светофорик", Фото: 4
Мероприятие УГИБДД в детском саду "Светофорик", Фото: 5
Мероприятие УГИБДД в детском саду "Светофорик", Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:45 +3
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