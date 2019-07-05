Фото пресс-службы "Арсенала".
«Арсенал» заключил контракт с румынским нападающим
Также оружейники продлили соглашение с Даниилом Лесовым.
23-летний румынский нападающий Александру Тудорие заключил контракт с ПФК «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Александру выступал на родине за «Оцелул», «Стяуа» и «Волунтари». В сезоне-2018/19 с десятью мячами за «Волунтари» вошел в число лучших бомбардиров чемпионата Румынии.
Фактурный форвард (рост 190 см) подписал долгосрочное соглашение с ПФК «Арсенал».
Также сообщается, что оружейники продлили арендное соглашение с Даниилом Лесовым. Контракт действует до конца сезона 2019/20 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.
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