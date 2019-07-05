«Арсенал» заключил контракт с румынским нападающим

Фото пресс-службы "Арсенала".

Также оружейники продлили соглашение с Даниилом Лесовым.

23-летний румынский нападающий Александру Тудорие заключил контракт с ПФК «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Александру выступал на родине за «Оцелул», «Стяуа» и «Волунтари». В сезоне-2018/19 с десятью мячами за «Волунтари» вошел в число лучших бомбардиров чемпионата Румынии.

Фактурный форвард (рост 190 см) подписал долгосрочное соглашение с ПФК «Арсенал».

Также сообщается, что оружейники продлили арендное соглашение с Даниилом Лесовым. Контракт действует до конца сезона 2019/20 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.