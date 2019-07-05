новости
новости
Регистрация
«Арсенал» заключил контракт с румынским нападающим
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» заключил контракт с румынским нападающим

Также оружейники продлили соглашение с Даниилом Лесовым.

23-летний румынский нападающий  Александру Тудорие заключил контракт с ПФК «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
 
Александру выступал на родине за «Оцелул», «Стяуа» и «Волунтари». В сезоне-2018/19 с десятью мячами за «Волунтари» вошел в число лучших бомбардиров чемпионата Румынии. 
 
Фактурный форвард (рост 190 см) подписал долгосрочное соглашение с ПФК «Арсенал».
 
Также сообщается, что оружейники продлили арендное соглашение с Даниилом Лесовым. Контракт действует до конца сезона 2019/20 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.
Сюжет: Арсенал
Стартовала продажа билета на первый матч «Арсенала» в новом сезоне РФПЛ
Жизнь Тулы и области
Стартовала продажа билета на первый матч «Арсенала» в новом сезоне РФПЛ
вчера, в 19:43, 6 1364 1
Тульский «Арсенал» вничью сыграл в Австрии с «Пршибрамом»
Спорт
Тульский «Арсенал» вничью сыграл в Австрии с «Пршибрамом»
2 июля, в 19:44, 11 1839 1
Как «Арсенал» готовится в Австрии к новому сезону: видео
Спорт
Как «Арсенал» готовится в Австрии к новому сезону: видео
2 июля, в 13:11, 6 1218 4
Тульский «Арсенал» победил австрийский «Ваккер» со счётом 3:1
Спорт
Тульский «Арсенал» победил австрийский «Ваккер» со счётом 3:1
30 июня, в 10:08, 15 2105 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:34 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналтрансферы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники ГИБДД организовали велопробег для юных туляков
Сотрудники ГИБДД организовали велопробег для юных туляков
Погода в Туле 5 июля: сухо и облачно, сильный ветер
Погода в Туле 5 июля: сухо и облачно, сильный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.