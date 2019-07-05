В Туле на ул. Оборонной ремонтируют детскую поликлинику

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков проинспектировал ход ремонтных работ в детской поликлинике на ул. Оборонной в Туле. Это одно из четырех детских учреждений области, которые по инициативе губернатора Алексея Дюмина будут отремонтированы в этом году из внебюджетных источников.

На данный момент строители завершили подготовительные работы, начали ремонт кровли зданий, демонтаж фасада и коммуникаций второго корпуса.

В двух корпусах поликлиники заменят инженерные системы (отопление, водопровод-канализация, электроснабжение), проведут ремонт всех внутренних помещений, кровли и фасада зданий. Кроме того, будет сделан удобный въезд для колясок. Основную часть работ планируется завершить до конца текущего года.

Корпуса будут закрывать на ремонт по очереди. Прием продолжат участковые педиатры, ЛОР, психиатр, психолог и ортопед. Забор крови и вакцинация также будут проводиться здесь. Офтальмолог, хирург принимают в поликлинике №1 по адресу ул. Марата, 47, а дерматолог — в поликлинике на улице Мира, 11. Обо всех изменениях можно узнать у администраторов зала и на информационных досках в холле первого этажа поликлиники.

После ремонта в поликлинике будет заменена мебель. На эти цели из бюджета области выделено около 6 млн рублей. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в этом году поликлиника получит специализированное оборудование для кабинетов ЛОР-врача и кардиолога, УЗИ аппараты и оборудование для реабилитации детей после травмы.

Всего для переоснащения десяти детских поликлиник области в 2019 году нацпроект предусматривает финансирование в объеме 122 млн рублей.