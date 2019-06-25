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Тулякам пришла квитанция за капремонт на 20 тысяч рублей

Тулякам пришла квитанция за капремонт на 20 тысяч рублей

Оказалось – это огромная задолженность за услугу.

Нестандартная ситуация сложилась у жителей дома № 23 по ул. Пузакова. В мае им пришли квитанции от Фонда капремонта, в которых значится многотысячный долг за услугу. Причем такая история только у жильцов двух подъездов.

- От увиденных сумм мы просто пришли в шок! Сегодня, 25 июня, состоялась встреча жильцов 7 и 8 подъездов с представителями Фонда. Ничего конкретного мы не услышали, всё перешло в скандал.

За все время от момента заселения и до мая 2019 года мы ни разу не видели квитанций от Фонда капремонта. Это первая. Мы не знаем, почему у всех суммы разные: у кого-то 12000 рублей, у кого-то — 20000, хотя площадь одна и та же. Много вопросов, а ответ лишь один: «Вы должники и должны оплатить задолженность», — пишет пользователь Myslo alisha555 в блоге «Народный журналист».

Жильцы негодуют: почему о долге они узнали только сейчас, почему никто не проследил за этим?

За комментарием Myslo обратился в Фонд капитального ремонта Тульской области. И вот, что нам ответили:

- Обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт возложена на собственников помещений в МКД действующим жилищным законодательством. Неполучение платежного документа не является основанием не оплачивать взнос на капитальный ремонт.
 
Сведения о приобретении права собственности в доме носят заявительный характер и поступают в Фонд непосредственно от собственников помещений или органа местного самоуправления. То есть после регистрации права собственности собственникам следовало обратиться в Фонд для открытия лицевых счетов и начала начислений.
 
Весной в Фонд поступила информация от собственников данного МКД, что не все получают квитанции по оплате взносов на капитальный ремонт.
 
Мы провели сверку имеющихся данных с Управлением Росреестра по Тульской области и на основании полученных сведений произвели начисления, — рассказала Myslo Кира Игнатчик, первый заместитель генерального директора Фонда капремонта Тульской области.
 
Кира Анатольевна пояснила:
 
- Начисления производились начиная с момента регистрации права собственности. Мы еще раз проверили и подтвердили обоснованность данных начислений. 
 
Учитывая, что ситуация непростая для собственников, Фондом была организован встреча с жителями, на которой им был разъяснен порядок начислений, порядок оплаты и предложена рассрочка по платежам на год. Уже сегодня в Фонд обратилось порядка 15 собственников помещений в этом доме с заявлениями о предоставлении рассрочки.
 
Почему же суммы у всех разные? Это зависит от даты приобретения права собственности и площади квартиры. 
 
Всего по 134 лицевым счетам собственникам квартир в двух подъездах начислено более 2 млн рублей долга. 
Выход у жильцов только один — оплатить задолженность.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:35 0
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