С тульских улиц уберут лишние электропровода

Сотрудники муниципального предприятия демонтируют волоконно-оптические кабели, электропровода и подвесное оборудование, незаконно размещенное на опорах контактной сети «Тулгорэлектротранса». Это будет сделано для упорядочения размещения воздушных кабельных линий на объектах муниципальной собственности и улучшения внешнего вида города.

Владельцам установленного на кабельных линиях оборудования предлагается до 17 июля получить в «Тулгорэлектротранс» технические условия на подвес оборудования на опорах или демонтировать его самостоятельно. В противном случае, провода будут обрезаны без согласования с собственниками, которых привлекут к административной ответственности.