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С тульских улиц уберут лишние электропровода

С тульских улиц уберут лишние электропровода

Специалисты «Тулгорэлектротранса» приведут в порядок воздушные кабельные линии.

Сотрудники муниципального предприятия демонтируют волоконно-оптические кабели, электропровода и подвесное оборудование, незаконно размещенное на опорах контактной сети «Тулгорэлектротранса». Это будет сделано для упорядочения размещения воздушных кабельных линий на объектах муниципальной собственности и улучшения внешнего вида города.

Владельцам установленного на кабельных линиях оборудования предлагается до 17 июля получить в «Тулгорэлектротранс» технические условия на подвес оборудования на опорах или демонтировать его самостоятельно. В противном случае, провода будут обрезаны без согласования с собственниками, которых привлекут к административной ответственности.

По всем вопросам рекомендуется обращаться в профильный отдел «Тулгорэлектротранса» по телефону: 52-06-04.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:30 +3
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