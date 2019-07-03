Внимание! С 3 июля на ул. Оборонной в Туле ограничат движение транспорта

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В связи с проведением ремонтных работ на ул. Оборонной для движения транспорта будут перекрываться поэтапно три участка. С 22.00 3 июля до 24.00 18 июля будет полностью перекрыт для движения участок от ул. Советской до ул. Колетвинова. По ул. Войкова движение будет открыто.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 5 Областной роддом — мкр. Левобережный 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Рязанская — Восточный обвод — мкр. Левобережный 13 Московский вокзал — Городское кладбище № 4 — ПАО «Тулачермет» ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского 13А Московский вокзал — пос. Петелино ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино 125 Тула — Прилепы а/с Заречье- ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -автодорога «Тула-Новомосковск» — Большая Еловая — Ильинка -Вечерняя заря — Барыково — Лутовиново — Фалдино — Кишкино — Прилепы

Автобусы, осуществляющие работу по нерегулируемому тарифу