Внимание! С 3 июля на ул. Оборонной в Туле ограничат движение транспорта
Движение трамваев будет осуществляться без изменений. Владельцев личного автомобильного транспорта просят выбирать пути объезда.
В связи с проведением ремонтных работ на ул. Оборонной для движения транспорта будут перекрываться поэтапно три участка. С 22.00 3 июля до 24.00 18 июля будет полностью перекрыт для движения участок от ул. Советской до ул. Колетвинова. По ул. Войкова движение будет открыто.
Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме.
Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу
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№ м-та
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Наименование маршрута
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Схема движения
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5
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Областной роддом — мкр. Левобережный
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2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Рязанская — Восточный обвод — мкр. Левобережный
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13
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Московский вокзал — Городское кладбище № 4 — ПАО «Тулачермет»
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ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
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13А
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Московский вокзал — пос. Петелино
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ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино
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125
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Тула — Прилепы
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а/с Заречье- ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -автодорога «Тула-Новомосковск» — Большая Еловая — Ильинка -Вечерняя заря — Барыково — Лутовиново — Фалдино — Кишкино — Прилепы
Автобусы, осуществляющие работу по нерегулируемому тарифу
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№ м-та
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Наименование маршрута
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Схема движения
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50
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ул. Седова — ул. Новомосковская
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ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская
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52
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Малые Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
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ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — (а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
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55
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Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)
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ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Л. Толстого — ул. Староникитская — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
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59
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Алексинское шоссе — ул. Перекопская
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Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская.
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70
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Тула (Московский в-л) — Ильинка-д. Крутое
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ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое