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Погода в Туле 4 июля: ветер, до +23 градусов и небольшой дождь

Погода в Туле 4 июля: ветер, до +23 градусов и небольшой дождь

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (до 1 мм за сутки). Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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