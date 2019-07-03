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Постоянные клиенты: двое туляков несколько раз воровали товары из супермаркета

Постоянные клиенты: двое туляков несколько раз воровали товары из супермаркета

Во время одной из краж они «засветились» на камерах видеонаблюдения и были задержаны.

В дежурную часть отделения полиции «Косогорское» поступило заявление от управляющей продуктового супермаркета. Женщина сообщила, что из торгового зала были украдены продукты питания.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения – как выяснилось, хищение совершили 42-летний ранее судимый местный житель и его 36-летняя подельница. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, оба задержанных нигде не работают.

Оказалось, что злоумышленники давно «натоптали дорожку» в супермаркет и уже не раз воровали продукты, средства личной гигиены и косметику. Они сознались в содеянном. Мужчина заключен под стражу, с женщины взята подписка о невыезде. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступной деятельности задержанных.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:25 +3
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