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В Узловой поджигатель автомобиля попал на видео
Кадр из видео.

В Узловой поджигатель автомобиля попал на видео

На кадрах видно, как некий мужчина облил машину какой-то жидкостью и поджёг.

В Узловой поджигатель автомобиля «Рено Дастер» попал в объектив камеры видеонаблюдения. Напомним, пожар случился сегодня ночью на улице Магистральной.

На кадрах видно, как некий мужчина в 2.48 подошел к автомобилю, предположительно, с канистрой, облил «Рено» горючей жидкостью, а затем поджёг его. На всё преступнику хватило около минуты. Увидев, как полыхает машина, поджигатель спешно ретировался.


Видео из группы «ВКонтакте» «Узловая Не Слухи».

Отметим, что за двое суток «Рено» стал шестым сгоревшим автомобилем. По данным фактам полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Полицейские выясняют личность преступника или преступников.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:13 +4
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Тульская областьУзловая
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поджигательуголовное дело

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