В Заокском районе чиновника подозревают в разбазаривании земли

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В ходе проверки заокская прокуратура выяснила, что из хозяйственного ведения Заокского района незаконно изъяты два земельных участка. На данный момент известно, что в декабре 2016 года глава администрации МО Малаховское превысил свои должностные полномочия и предоставил землю некому гражданину для личного подсобного хозяйства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, общая площадь участков – около 4 тыс. кв. м, а сумма ущерба оценивается не менее чем в 1,5 млн рублей.

По материалам проверки ясногорские следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).