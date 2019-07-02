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В Тульской области увеличилось число заболевших корью

В Тульской области увеличилось число заболевших корью

За три месяца в регионе было зарегистрировано 12 случаев, за шесть месяцев – 14.

За шесть месяцев 2019 года в Тульской области зарегистрировано 14 случаев кори, из них два случая среди взрослых, 12 — среди детей, не привитых против кори по причине отказа родителей. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Отметим, что в регионе продолжается прививочная кампания по проведению подчищающей иммунизации против кори. По состоянию на 28 июня привиты 4482 человека, в том числе 935 детей.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает руководителям предприятий и организаций, привлекающих к работе иностранных граждан, о необходимости организации иммунизации против кори иностранных граждан и сотрудников предприятия.

По вопросам профилактики кори консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06, 37-48-32.

 

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 +3
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