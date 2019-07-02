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Деревянная заплатка на дороге в Туле: УК дали пять суток на устранение нарушения

Деревянная заплатка на дороге в Туле: УК дали пять суток на устранение нарушения

Если предписание УАТН не выполнят до 7 июля, управляющей компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на ул. Восточной в Левобережном аккуратно заделали дыру в асфальте с помощью нескольких точно подогнанных досок. «Ноу-хау» не оценили в городской администрации, и теперь управляющей компании грозит штраф за нарушение правил благоустройства.
 
Как объяснили корреспонденту в пресс-службе администрации Тулы, территория микрорайона находится в собственности компании-застройщика и не является улично-дорожной сетью муниципалитета. Поэтому содержание, благоустройство и организации дорожного движения — это обязанность собственника земельного участка. Содержание территории микрорайона осуществляет управляющая компания «Спецстрой».
 
«Управлением по административно-техническому надзору осуществлен выход на место, выдано требование УК „Спецстрой“ по недопущению нарушений Правил благоустройства города. В случае неисполнения предписания в срок до 7 июля управляющей компании грозит штраф до 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
 
 
 

 

Туляки могут направлять заявки на проведение аварийно-восстановительного ремонта с помощью сервиса «Тула без ям!». Критерии, которым должна соответствовать заявка на ремонт. Необходимо, чтобы участок дороги, где вы зафиксировали яму:

  • являлся муниципальной собственностью;
  • имел асфальтобетонное покрытие;
  • являлся участком с интенсивным движением транспорта, либо по нему проходил маршрут общественного транспорта;
  • имел аварийно-опасные локальные дефекты дорожного покрытия суммарной площадью не более 10 кв. м.
Для направления заявки на сервис «Тула — без ям!» портала Открытый регион, вам необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее — отметить яму на интерактивной карте дорог и приложить фотографию ямы. Фото должно отражать не только саму яму, но и ближайшие объекты, чтобы выездная бригада четко представляла местоположение дефекта дорожного покрытия.
 
Также по вопросам аварийно-восстановительного ремонта дорог можно обратиться в администрацию города:
  • по телефону доверия 33-11-37, 33-80-71;
  • через электронную приемную на сайте администрации города;
  • с письменным обращением.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:01 +4
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Место
ТулаЛевобережный

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