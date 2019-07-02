Деревянная заплатка на дороге в Туле: УК дали пять суток на устранение нарушения

Если предписание УАТН не выполнят до 7 июля, управляющей компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на ул. Восточной в Левобережном аккуратно заделали дыру в асфальте с помощью нескольких точно подогнанных досок. «Ноу-хау» не оценили в городской администрации, и теперь управляющей компании грозит штраф за нарушение правил благоустройства.

Как объяснили корреспонденту в пресс-службе администрации Тулы, территория микрорайона находится в собственности компании-застройщика и не является улично-дорожной сетью муниципалитета. Поэтому содержание, благоустройство и организации дорожного движения — это обязанность собственника земельного участка. Содержание территории микрорайона осуществляет управляющая компания «Спецстрой».

«Управлением по административно-техническому надзору осуществлен выход на место, выдано требование УК „Спецстрой“ по недопущению нарушений Правил благоустройства города. В случае неисполнения предписания в срок до 7 июля управляющей компании грозит штраф до 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Туляки могут направлять заявки на проведение аварийно-восстановительного ремонта с помощью сервиса «Тула без ям!». Критерии, которым должна соответствовать заявка на ремонт. Необходимо, чтобы участок дороги, где вы зафиксировали яму:

являлся муниципальной собственностью;

имел асфальтобетонное покрытие;

являлся участком с интенсивным движением транспорта, либо по нему проходил маршрут общественного транспорта;

имел аварийно-опасные локальные дефекты дорожного покрытия суммарной площадью не более 10 кв. м.

Для направления заявки на сервис «Тула — без ям!» портала Открытый регион, вам необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее — отметить яму на интерактивной карте дорог и приложить фотографию ямы. Фото должно отражать не только саму яму, но и ближайшие объекты, чтобы выездная бригада четко представляла местоположение дефекта дорожного покрытия.

Также по вопросам аварийно-восстановительного ремонта дорог можно обратиться в администрацию города: