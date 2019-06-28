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Тульские социальные предприниматели могут получить гранд в 1,2 млн рублей

Тульские социальные предприниматели могут получить гранд в 1,2 млн рублей

Такой приз ждет участников V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей.

 Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» получил 354 заявки на участие в V Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей, в том числе из Тульской области.

Авторы бизнес-идей поборются за гранты в размере до 1,2 млн рублей. Самой популярной оказалась номинация «Инновационный проект» — ее выбрало почти 55% участников.

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» завершили прием заявок на V Всероссийский конкурс социальных предпринимателей. С 15 марта социальные предприниматели со всей России присылали на конкурс «Навстречу переменам — 2019» проекты, где представили эффективные способы решения проблем детства в регионах. Всего поступило 354 заявок — по сравнению с прошлым годом число участников выросло почти на 20% (298 проектов).

Самой многочисленной стала номинация «Инновационный проект» — она насчитывает 194 заявки. Еще 122 социальных предпринимателя определили свой проект как «Локальный», а 38 заявок поступило в номинацию Digital. В результате многоступенчатого отбора и очных презентаций из них будут выбраны лучшие проекты, создающие новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей в разных регионах страны.

Победители получат поддержку со стороны фонда и его партнеров, а также гранты в размере до 1,2 млн рублей.


В 2019 году география конкурса расширилась — в нем приняли участие социальные предприниматели из большинства регионов России.

Основные темы представленных проектов — обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение досуга детей в селах, адаптация выпускников детских домов, профилактика вредных привычек и др.

Члены жюри оценивают каждую заявку по трем критериям: острота выявленной детской проблемы в регионе, инновационность предложенного решения, потенциал автора идеи или руководителя организации.

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