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Мощный циклон принесет в Тулу похолодание и скачки атмосферного давления
Фото Алексея Пирязева.

Мощный циклон принесет в Тулу похолодание и скачки атмосферного давления

Так, уже в субботу температура воздуха днем понизится до +13°С.

По данным синоптиков, к Центральному региону России приближается мощный циклон, который в пятницу накроет Москву и лишь к концу выходных покинет Русскую равнину, сместившись на северо-восток.
 
Как сообщает погодный центр «Фобос», во второй половине рабочей недели дождливое ненастье охватит всю среднюю полосу страны. 
 
Помимо сильных дождей, жителей Центральной России ждет похолодание. В субботу с северными ветрами к нам прорвется арктический воздух, который не позволит столбикам термометров подняться выше +16°С.
 
 
Мощный циклон с перепадами температуры спровоцирует резкие скачки атмосферного давления.
В пятницу оно окажется на 20 единиц ниже нормы.
 
Сообщается, что в воскресенье циклон покинет Центр России, и погода наладится.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:22 +2
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