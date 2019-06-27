Мощный циклон принесет в Тулу похолодание и скачки атмосферного давления

Фото Алексея Пирязева.

Так, уже в субботу температура воздуха днем понизится до +13°С.

По данным синоптиков, к Центральному региону России приближается мощный циклон, который в пятницу накроет Москву и лишь к концу выходных покинет Русскую равнину, сместившись на северо-восток.

Как сообщает погодный центр «Фобос», во второй половине рабочей недели дождливое ненастье охватит всю среднюю полосу страны.

Помимо сильных дождей, жителей Центральной России ждет похолодание. В субботу с северными ветрами к нам прорвется арктический воздух, который не позволит столбикам термометров подняться выше +16°С.

Мощный циклон с перепадами температуры спровоцирует резкие скачки атмосферного давления.

В пятницу оно окажется на 20 единиц ниже нормы.

Сообщается, что в воскресенье циклон покинет Центр России, и погода наладится.