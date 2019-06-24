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На тульских дорогах за три дня были задержаны 44 пьяных водителя

На тульских дорогах за три дня были задержаны 44 пьяных водителя

Трое из них уже привлекались к ответственности за подобное нарушение.

В ходе проведения профилактических мероприятий и надзорной деятельности с 21 по 23 июня сотрудниками тульской Госавтоинспекции за пьяную езду были задержаны 44 водителя.

Из 24 них привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, 17 – за отказ от медосвидетельствования. Трое нарушителей оказались рецидивистами – им грозит уголовная ответственность.

За вождение в нетрезвом виде нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма взыскания вырастает в десять раз, кроме того, водитель может быть приговорен к лишению свободы на срок до двух лет.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:31 +4
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