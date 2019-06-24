Где в Туле отключат электроэнергию 25 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
Работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- п. Скуратово: ул. Автомобилистов, 6, 7-а,
- ул. Максимовского, 8, 10, 25,
- п. Маслово: ул. Есенинский бульвар, 1-27 (нечётн.), 26, 2-б,
- ул. Ландышевая, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Васильковая, 5, 9,
- ул. Ромашковая,
- ул. Шемиловская,
- ул. Першинская,
- ул. Краинская, 7-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 91, 100,
- ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
- ул. Ш. Руставели, 16-22 (чётн.), 21-а-29 (нечётн.),
- ул. 1-я Озёрная, 3-12,
- ул. Болдина, 27, 29,
- ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. 1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11,
- ул. Лермонтова, 3-14,
- ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
- ул. Болдина, 27, 29, 43, 45, 51-55 (нечётн.),
- ул. 2-я Трубная, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. Тульского Рабочего полка, 22-70 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 10-62 (чётн.),
- п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
- ул. Пушкина, 1-8, 25-47,
- ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.).
Другие статьи по темам
Событие
Место