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Россия приостановит авиасообщение с Грузией: что делать туристам

Россия приостановит авиасообщение с Грузией: что делать туристам

Туроператорам рекомендовано временно приостановить продажи путёвок.

Накануне Владимир Путин подписал указ о временном запрете на пассажирское авиасообщение с Грузией – как сообщает ТАСС, он начнёт действовать с 8 июля. Эта мера – ответ на провокационные действия грузинской оппозиции, устроившей в Тбилиси массовые акции протеста.

С 8 июля полёты в Грузию приостановят все российские авиакомпании. Большинство из них заявили о готовности вернуть пассажирам деньги за приобретенные билеты, «Аэрофлот» предлагает в качестве альтернативы сделать конечным пунктом маршрута Владикавказ или Ереван.

Туристы, планировавшие отдых в Грузии, могут потребовать от туроператоров возврата полной стоимости купленных путёвок. По данным Ростуризма, сейчас в Грузии отдыхают порядка 1500 россиян.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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