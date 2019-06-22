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Администрация Тулы передала музею оружия на хранение реликвии города-героя

Администрация Тулы передала музею оружия на хранение реликвии города-героя

22 июня в Тульском государственном музее оружия состоялось историческое событие: торжественная передача музею реликвий города-героя Тулы.

Администрация Тулы торжественно передала музею на бессрочное хранение медаль «Золотая звезда», орден Ленина, Знамя города-героя Тулы, а также Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1976 года «О присвоении городу Туле почетного звания «Город-Герой», Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1966 года «О награждении города Тулы орденом Ленина», грамоту Президиума Верховного Совета СССР о награждении Тулы орденом Ленина. 

До этого реликвии много лет хранились в администрации Тулы.

По словам Евгения Авилова, реликвии передаются музею, чтобы можно было выставить их на всенародное обозрение. Чтобы их могли видеть и туляки, и гости нашего города, посещая музей оружия. 

Евгений Васильевич поблагодарил всех присутствующих на церемонии, отдельное спасибо сказал ветеранам Великой Отечественной войны, которые были в зале.

Глава города Юрий Цкипури напомнил присутствующим историю реликвий и рассказал, что сам был свидетелем присвоения Туле почетного звания «Город-герой» в 1977 году.
 
Перед присутствующими также выступил ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тулы Василий Мирошниченко. Это ему принадлежит идея передачи реликвий в музей.
 
 
Знамя, медаль и звезду Евгений Авилов и Юрий Цкипури передали директору Тульского государственного музея оружия Надежде Калугиной.
 
Реликвии в тот же день разместили в центральной витрине 2-го экспозиционного уровня. Теперь их может увидеть каждый при посещении музея. 

 

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В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и стойкость, проявленный защитниками Тулы при героической обороне города, город Тула был награжден орденом Ленина.

За мужество и героизм, проявленные защитниками города, 7 декабря 1976 года Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Туле было присвоено почётное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».

17 января 1977 года в Тулу прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который собственноручно прикрепил звезду к тульскому знамени. 

 

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