В Туле пройдёт приём граждан по вопросам транспорта и дорожного хозяйства

Мероприятие состоится в среду, 26 июня, в режиме видеоконференции.

Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области рассмотрят обращения граждан. К главе минтранса Родиону Дуднику туляки смогут обратиться по формированию плана ремонта региональных дорог.

Заместитель министра ­– директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов проконсультирует по ремонту и содержанию дорог, обустройству или переносу автобусных остановок, устройству и ремонту дорожного освещения.

Вопросы организации дорожного движения дорожного хозяйства Тульской области рассмотрит Виталий Чепелев. Начальник отдела транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Виктория Коваленко расскажет о выдаче разрешений для таксистов и выявлении нелегальных перевозчиков.

Также в этот день обращения граждан будут принимать другие руководители подразделений министерства. Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75.

26 июня, к 10.00, гражданам необходимо прийти в администрацию по месту жительства, где будет установлена система видеосвязи. При себе необходимо иметь паспорт.