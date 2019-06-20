Лайфхак: как сэкономить при повышении тарифов на электроэнергию
С 1 июля 2019 года ожидается очередное плановое повышение тарифов на электроэнергию. Рассказываем, как не переплатить.
В июне у особо расчетливых и бережливых клиентов есть возможность сэкономить деньги и не переплачивать тарифную надбавку как минимум в течение некоторого времени. Для этого нужно просто передать показания вашего электросчетчика «с запасом» на будущие периоды, получить виртуальный расчет и оплатить его.
Например, ваши текущие показания счетчика 1000 кВт/ч, прибавляем еще 100 кВт/ч и передаем 1100 кВт/ч.
В таком случае образовавшаяся переплата будет списываться по текущему тарифу, потому что платеж был осуществлен по принятым показаниям в период действующей тарифной сетки.
Провернуть такую оптимизацию семейных расходов можно на сайте энергосбыта — tula.tns-e.ru. На нем клиентам доступен функционал моментального расчета стоимости электроэнергии на основе показаний счетчика. Таким образом, сразу после передачи клиент может совершить оплату за отчетный период, не дожидаясь получения квитанции.
Экономьте с умом!