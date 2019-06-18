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В Пролетарском районе Тулы 19 июня ограничат подачу воды

В Пролетарском районе Тулы 19 июня ограничат подачу воды

Это связано с подготовкой водопроводных сетей к зиме.

Из-за проведения ремонтно-профилактических работ на Медвенском водозаборе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Пролетарском районе Тулы будет понижено давление холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на «Тулагорводоканал».

В среду, 19 июня, с 8.00 до окончания работ будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения в квартале, ограниченном улицами: Епифанской, Кирова, Каракозова, Щегловский ручей, по ул. Металлургов от дома № 63 до дома № 89, на 1-м проезде Металлургов и на улице Приупской.

По окончании ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:20 0
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