В Пролетарском районе Тулы 19 июня ограничат подачу воды

Это связано с подготовкой водопроводных сетей к зиме.

Из-за проведения ремонтно-профилактических работ на Медвенском водозаборе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Пролетарском районе Тулы будет понижено давление холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на «Тулагорводоканал».

В среду, 19 июня, с 8.00 до окончания работ будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения в квартале, ограниченном улицами: Епифанской, Кирова, Каракозова, Щегловский ручей, по ул. Металлургов от дома № 63 до дома № 89, на 1-м проезде Металлургов и на улице Приупской.

По окончании ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.