Какие улицы Тулы останутся без света 19 июня

С 9 до 17 часов электричество будет отключено по следующим адресам:

пос. Косая Гора: ул. М. Горького, 29, 15, 37, 33, 35, 64, 66,

ул. Луговая, 21-28-г,

ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

пр-д Лесной, 6-16 (чётн.),

ул. Лесная, 1,

ул. Литейная, 24,

ул. Герцена, 26,

ул. Фучика, 20-24,

2-й пр-д Гастелло, 15, 17,

ул. Яблочкова, 35,

ул. Аносова, 4, 6,

ул. Бардина, 1, 3,

ул. М. Мазая, 19,

ул. Приупская, 26, 27, 28, 14,

ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),

ул. Лазо, 1-12,

ул. Котовского, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Циолковского, 36-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.),

ул. Шевченко, 21, 27-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.),

ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Станиславского, 81, 83, 115,

ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,

ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. 1-я Гостеевская, 1-10,

пер. Водоохранный, 15,

ул. Водоохранная, 37-40-а, 44-в, 45-53,

ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.),

пос. Михалково: ул. Вятская, 4,

ул. Ярославского, 2-24 (чётн.), 2-а, 19-39 (нечётн.),

ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.),

ул. Колхозная, 4-14,

ул. Казанская, 2,

ул. Самарская,

ул. Невская,

ул. Михалковская,

ул. Окская,

ул. Тверская,

ул. Волжская, 2,

пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,

пос. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),

5-й Лихвинский пр-д,

9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а,

1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),

2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,

3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),

4-й Лихвинский пр-д, 2-7,

пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,

10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),

11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),

13-й пр-д, 2-12-а,

ул. Карпова, 32, 34, 44.