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Какие улицы Тулы останутся без света 19 июня

Какие улицы Тулы останутся без света 19 июня

Специалисты предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электричество будет отключено по следующим адресам:

  • пос. Косая Гора: ул. М. Горького, 29, 15, 37, 33, 35, 64, 66,
  • ул. Луговая, 21-28-г,
  • ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • пр-д Лесной, 6-16 (чётн.),
  • ул. Лесная, 1,
  • ул. Литейная, 24,
  • ул. Герцена, 26,
  • ул. Фучика, 20-24,
  • 2-й пр-д Гастелло, 15, 17,
  • ул. Яблочкова, 35,
  • ул. Аносова, 4, 6,
  • ул. Бардина, 1, 3,
  • ул. М. Мазая, 19,
  • ул. Приупская, 26, 27, 28, 14,
  • ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
  • ул. Лазо, 1-12,
  • ул. Котовского, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 36-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 21, 27-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.),
  • ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 81, 83, 115,
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • пер. Водоохранный, 15,
  • ул. Водоохранная, 37-40-а, 44-в, 45-53,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.),
  • пос. Михалково: ул. Вятская, 4,
  • ул. Ярославского, 2-24 (чётн.), 2-а, 19-39 (нечётн.),
  • ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.),
  • ул. Колхозная, 4-14,
  • ул. Казанская, 2,
  • ул. Самарская,
  • ул. Невская,
  • ул. Михалковская,
  • ул. Окская,
  • ул. Тверская,
  • ул. Волжская, 2,
  • пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,
  • пос. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-12-а,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 0
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