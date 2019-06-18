Большинство туляков не прошли тест на финансовую грамотность

Завершился Второй Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. В нем приняло участие 3589 жителей Тульской области. Успешно с испытанием справились 396 человек.

Для положительной оценки участникам нужно было верно ответить на 23 и более вопросов из 30, уточнили в тульском отделении Банка России. Задания были разделены на три уровня: начальный, базовый и продвинутый.

Самыми сложными оказались вопросы по валютному контролю, а самыми простыми – по налогам, банковским операциям и финансовому мошенничеству.

Каждый успешно сдавший зачет получил именной сертификат. Всего в России финансовый тест прошли 220 тысяч человек. Необходимое количество верных ответов дали 40 тысяч участников.