Выпускники - 2019

Фотографии выпускников Тулы и Щекино в фотоальбоме Myslo!

В этом году «Слобода» и Myslo решили отойти от привычного формата фотопроекта «Выпускники». Встречайте обновленную версию!

Навигация проста и удобна. Ищите свою фамилию в строке поиска, качайте фото класса на смартфон, делитесь им в соцсетях и получайте бонусы и подарки от партнеров проекта. Подробности здесь.

Найти свое фото и получить «плюшку» – по ссылке.

Фотопроект в традиционном формате – ниже.



Лицей № 1

11 А класс, 11 В класс

Лицей № 2

11 А класс, 11 Б класс, 11 Г класс, 11 Д класс, 11 Е класс,

11 Ж класс

Центр образования № 2

11 А класс

Центр образования № 3

11 А класс, 11 Б класс

Гимназия № 1 (ул. Ленина, 45),

11 А класс



Карамышевская школа № 25 (с. Карамышево, ул. Школьная, 1-а),

11 класс



Лазаревская школа № 26 (Лазарево, ул. Парковая, 1),

11 класс

Лицей ( улица Коммунальная, 7)

11 A класс



Лицей № 1 (ул. Л. Толстого, 49),

11 Б класс



Пришненская средняя школа № 27 (ул. Козаченко, 2А, село Пришня)

11 класс



Первомайская кадетская школа (п. Первомайский, ул. Дачная, 14),

11 А класс, 11 Б класс

Школа № 7 (ул. Юбилейная, 1),

11 класс

Школа № 9 (ул.Учебная, д.7)

11 класс

Школа № 12 ( ул. Комсомольская, 32а.)

11 класс

Школа № 20 (ул. Пионерская, 5),

11 А класс

Школа № 1 (ул. Пионерская, 39),

11 класс

Школа № 6 (ул. Лукашина, 2-в),

11 класс

Школа им. С. В. Залетина № 13 (ул. Лизы Шамшиковой, 18-б),

11 класс

Яснополянская школа (Лазарево, ул. Парковая, 1),

11 класс