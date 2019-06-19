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Выпускники - 2019

Выпускники - 2019

Фотографии выпускников Тулы и Щекино в фотоальбоме Myslo!

В этом году «Слобода» и Myslo решили отойти от привычного формата фотопроекта «Выпускники». Встречайте обновленную версию!

Навигация проста и удобна. Ищите свою фамилию в строке поиска, качайте фото класса на смартфон, делитесь им в соцсетях и получайте бонусы и подарки от партнеров проекта. Подробности здесь.

Найти свое фото и получить «плюшку» – по ссылке.

Фотопроект в традиционном формате – ниже.  

 


Лицей № 1
11 А класс, 11 В класс

Лицей № 2
11 А класс, 11 Б класс, 11 Г класс, 11 Д класс, 11 Е класс,
11 Ж класс

Центр образования № 2
11 А класс

 

Центр образования № 3
11 А класс, 11 Б класс

 

Гимназия № 1
11 A класс, 11 Б класс, 11 B класс, 11 Г класс


 

Центр образования № 5
11 А класс

 

Центр образования № 6
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 7
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс

 

Центр образования № 8
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
 
 
Центр образования № 9
11 А класс, 11 Б класс
 
 
Центр образования № 10
11 А класс, 11 Б класс
 
 

Гимназия № 11
11 А класс, 11 Б класс, 11 B класс

 

Центр образования № 12
11 А класс

 

Центр образования № 13
11 класс

 

Центр образования № 14
11 класс

 

Центр образования № 15
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 16
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 17
11 А класс

 

Центр образования № 18
11 А класс

 

Центр образования № 19
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 20
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс

 

Центр образования № 22

11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс, 11 Г класс

 

Центр образования № 23
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс

 

Центр образования № 24
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 25
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 26
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
 
 

Центр образования № 27
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс, 11 Г класс, 11 Д класс

 

Центр образования № 28
11 А класс

 

Центр образования № 29
11 А класс

 

Центр образования № 30
11 А класс

 

Центр образования № 31
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс

 

Центр образования № 32
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 33
11 А класс,11 Б класс

 

Центр образования № 34
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс

 

Центр образования № 35
11 А класс



Центр образования № 36
11 класс

 

Центр образования № 37
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 38
11 Г класс

 

Центр образования № 39
11 А класс

 

Центр образования № 40
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 41
11 класс

 

Центр образования № 42
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс

 

Центр образования № 43
11 А класс

 

Центр образования № 44
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 45
11 А класс, 11 Б класс

 

Центр образования № 46 (п. Ленинский, ул. Центральная, 1-а),
11 А класс

Центр образования № 47 (п. Петелино, ул. Парковая, 4),
11 класс

 

Центр образования № 48 (п. Прилепы, ул. Буденного, 7),
11 класс


 

Центр образования № 49 (п. Рождественский, Фёдорова, 5-а),
11 Б класс


Центр образования № 50 (п. Шатск, ул. Ленина, 15),
11 класс
 

Центр образования № 52 (п. Рассвет, 44),
11 класс

 

Центр образования № 53 (п. Иншинский, 37),
11 класс

 

Центр образования № 54 (п. Молодёжный, ул. Центральная, 10),
11 класс
 

Центр образования № 56 (п. Плеханово, ул. Заводская, 19),
11 класс

 

Центр образования № 57 (п. Обидимо, ул. Школьная, 3),
11 класс

 

Галерея
Тула, МБОУ «Центр образования - гимназия №11», 11 «А» класс. Классный руководитель - Александрова Татьяна Сергеевна, Бадалова Елизавета, Барабанова Анастасия, Барковская Вероника, Гамзатханова Амина, Гришина Карина, Демина Диана, Колосков Денис, Красноперова Екатерина, Кузина Николь, Кузнецова Полина, Ларина Виктория, Мохова Кристина, Мухина Анна, Нарбаева Дарьяна, Никитина Екатерина, Пахарькова Ольга, Умудумова София, Храмцова Татьяна, Цуканов Павел, Чебурахова Ирина, Шишкова Елизавета , Фото: 1
Тула, МБОУ «Центр образования - гимназия №11», 11 «Б» класс. Классный руководитель – Михайлова Варвара Александровна, Авдюшина Кристина, Амелина Елизавета, Бабаев Саид, Белошенко Мария, Богатырев Илья, Галюева Ольга, Гусынина Алина, Ермилова Елизавета, Иванова Анастасия, Ивегеш Ольга, Кочетов Степан, Кузин Илья, Кузнецов Константин, Мазенков Артур, Мельников Никита, Милюков Кирилл, Мордвинцев Устин, Мурзинов Владислав, Пашвыкин Александр, Плотникова Екатерина, Рыбалко Матвей, Селезнева Дарья, Фазылов Никита, Федин Дмитрий, Федина Аделина, Яхненко Анастасия , Фото: 2
Тула, МБОУ «Центр образования - гимназия №11», 11 «В» класс. Классный руководитель – Чурсина Ольга Игоревна, Асророва Мавзуна, Бабарыкина Джамиля, Бибикова Ангелина, Дегтярёв Евгений, Киселев Никита, Ковалева Маргарита, Ковальчук Матвей, Коликова Ирина, Кузнецова Екатерина, Платонов Денис, Платонова Карина, Полуничева Евгения, Селина Евгения, Сорокина Маргарита, Хабелашвили Темур, Юдин Александр, Фото: 3
Тула, МАОУ «Лицей №1», 11 «А» класс. Классный руководитель – Белякова Александра Анатольевна, Борцов Даниил, Гуляева Василиса, Демидов Иван, Зоммер Андрей, Зыков Андрей, Карпилов Дмитрий, Качалов Дмитрий, Кучерова Ксения, Мухов Николай, Павлов Михаил, Рыжова Полина, Сардарян Александр, Суббота Кристина, Супрунов Даниил, Фото: 4
Тула, МАОУ «Лицей №1», 11 «В» класс. Классный руководитель – Белякова Александра Анатольевна, Волкова Полина, Дроженко Артем, Зотов Глеб, Колитенко Елизавета, Крылова Людмила, Куницкая Мария, Павлов Александр, Прохорцев Михаил, Стрекашов Максим, Терешина Елена, Ядыкина Анна, Фото: 5
Тула, МБОУ «Лицей №2», 11 «А» класс. Классный руководитель - Комиссарова Людмила Васильевна, Баевская Юлия, Белоусова Олеся, Беляев Андрей, Волков Максим, Глубокова Мария, Дрябин Даниил, Дунаев Игорь, Желуницина Мария, Зотов Даниил, Зудина Людмила, Ипатов Всеволод, Клесова Ульяна, Клюев Владислав, Козлова Анастасия, Копытцев Иван, Королева Владислава, Кузнеченков Алексей, Мартынова Мария, Мерзляков Святослав, Минкин Артем, Марьясов Денис, Прус Ева, Соловьев Александр, Странковская Мария, Тимонина Кристина, Шовкун Юлия., Фото: 6
Тула, МБОУ «Лицей №2», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Куделина Елена Вячеславовна, Боков Даниил, Бурак Михаил, Дербасов Игорь, Иванов Даниил, Кулешова Анна, Куценко Дмитрий, Лялин Александр, Максаков Иван, Никерова Ангелина, Протопопов Максим, Рожанская Анастасия, Рыжова Мира, Савина Елизавета, Сергеев Михаил, Склянкин Даниил, Спицын Данила, Старухина Евгения, Степанов Валерий, Сурбншанян Григорий, Тимошкина Елизавета, Троеглазова Вероника, Царев Дмитрий, Шабардин Алексей., Фото: 7
Тула, МБОУ «Лицей №2», 11 «Г» класс. Классный руководитель – Надеждина Надежда Анатольевна, Аливохина Софья, Амелякина Елена, Анисимова Анна, Баранов Вадим, Бредихина Дарья, Богорад Дарья, Борисова Виктория, Босых Анна, Геворгян Арман, Гущина Анна, Зимина Мария, Катыкина Кристина, Киченко Анна, Климачев Иван, Клочкова Арина, Кулеша Полина, Мигалина Юлия, Можаева Анастасия, Никонов Даниил, Полосатова Елизавета, Семак Мария, Томилина Мария, Трифонова Софья. , Фото: 8
Тула, МБОУ «Лицей №2», 11 «Д» класс. Классный руководитель – Чайкова Тамара Васильевна, Абакумова Светлана, Буколов Кирилл, Гиясова Алина, Денисова Виктория, Джинчарашвили Арсений, Евсин Кирилл, Емельянова Элеонора, Коренюгина Полина, Некрасова Валерия, Орлов Иван, Степанов Матвей, Терехов Даниил. , Фото: 9
Тула, МБОУ «Лицей №2», 11 «Е» класс. Классный руководитель – Старина Марина Юрьевна, Алексеенко Григорий, Амелехина Елена, Ахромова Анастасия, Барматина Вероника, Безобразов Михаил, Благинин Данила, Бондаренко Иван, Дмитриева Виктория, Ермакова Полина, Захарова Софья, Кобзев Тимур, Козленков Егор, Логачева Вероника, Миляева Вера, Нога Алексей, Носоченко Павла, Пухначев Аркадий, Рассохин Дмитрий, Самойлов Павел, Сафронова Светлана, Стаханов Константин, Тужикова Светлана, Тюрин Павел, Фомин Игорь, Шкроб Илона., Фото: 10
Тула, МБОУ «Лицей №2», 11 «Ж» класс. Классный руководитель – Кожинин Сергей Павлович, Беляева Ксения, Бердникова Софья, Вишняков Евгений, Зеленов Даниил, Коробова Дарья, Мамай Илья, Соболев Леонид, Стаханов Георгий, Сурков Никита, Татаринов Даниил, Травина Виктория, Трунов Александр, Урюпин Даниил, Шкалин Кирилл Шпунькина Валерия, Фото: 11
Тула, МБОУ «Центр образования - гимназия№1», 11 «А» класс. Классный руководитель - Щербакова Светлана Михайловна, Абдулгапуров Расул, Алдошин Егор, Амелина Ксения, Баранюк Юлия, Галушкина Дарья, Демочкина Алина, Ермакова Анастасия, Зинов Даниил, Казинян Левон, Каминская София, Конак Алексей, Овчинникова Марина, Паникаровский Михаил, Самонова Екатерина, Семененко Валерия, Семененко Виктория, Сергеева Елизавета, Уткина Виктория ,Цимбал Артем, Чуба Кристина, Шабанова Олеся , Фото: 12
Тула, МБОУ «Центр образования №56», 11 класс. Классный руководитель - Петрунина Светлана Алексеевна, Геворгян Эрик, Гильмитдинова Диана, Глухова Валерия, Давыдова Валерия, Дементьев Андрей, Конопатчикова Ирина, Кудряшов Захар, Лазукин Иван, Минайчева Вероника, Перепелков Даниил, Савина Юлия., Фото: 13
Тула, МБОУ «Центр образования №53 им. Л.Н. Толстого», 11 класс. Классный руководитель - Клешнина Надежда Константиновна, Алёхина Дарья, Бебих Виктория, Власенко Виктория, Гулак Иван, Дежичев Алексей, Замараева Ольга, Исаева Дарья, Лопаткин Павел, Семёнов Никита, Тен Владислав., Фото: 14
Тула, МБОУ «Центр образования №52 им. В.В. Лапина», 11 класс. Классный руководитель - Татаринова Людмила Николаевна, Енпашева Полина, Зубкова Анастасия, Ковалёва Елизавета, Кузьмина Дарья, Миленкова Диана, Рахманенкова Татьяна, Сапожникова Екатерина, Панфил Роман., Фото: 15
Тула, МБОУ «Центр образования № 49», 11 «А» класс. Классный руководитель - Тихонова Валентина Петровна, Акимов Пётр, Бородин Владимир, Брагина Юлия, Коврежникова Дарья, Пономарёва Адель, Тиман Анастасия, Фокин Антон, Чураков Владимир., Фото: 16
Тула, МБОУ «Центр образования №46», 11 «А» класс. Классный руководитель - Сергеева Ольга Германовна, Абросимовский Александр, Борзов Максим, Вышлов Алексей, Зуева Виктория, Кондратьева Виктория, Комарова Ираида, Махова Мария, Медведев Даниил, Мишина Дарья, Моржов Евгений, Морозова Алина, Пидставка Лидия, Селезнева Валерия, Цаплева Алена, Черноусенко Илья, Фото: 17
Тула, МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Лебедева Анастасия Николаевна, Аксёнов Антон, Анциферова Ирина, Белов Роман, Брюзжунова Анастасия, Гаранкина Елизавета, Гуркин Георгий, Карлова Алина, Комаров Иван, Кондратов Антон, Леонов Дмитрий, Милованова Валерия, Мурованный Иван, Потапов Максим, Сафронова Екатерина, Сафронова Мария, Чусов Алексей, Янов Артём., Фото: 18
Тула, МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», 11 «А» класс. Классный руководитель - Арбузова Екатерина Олеговна, Аксенов Павел, Андрейчев Антон, Архипов Илья, Гришина Екатерина, Жохов Артём, Козлова Василисса, Королева Елизавета, Лукьянова Дарья, Нагайцев Григорий, Никитина Яна, Политова Полина, Чистякова Дарья, Шуйдина Варвара., Фото: 19
Тула, МБОУ «Центр образования №42», 11 «В» класс. Классный руководитель – Захарова Надежда Сергеевна, Баранова Татьяна, Буданова Анастасия, Грачев Никита, Заманов Расул, Кузнецов Никита, Пучкова Полина, Рахматов Даниил, Рогава Нинико, Родина Софья, Рукамеда Анастасия, Стрекашова Анастасия, Тюханов Александр, Чоудхури Аман, Крапивин Александр., Фото: 20
Тула, МБОУ «Центр образования №42», 11 «Б» класс. Классный руководитель – Кондрашина Вера Михайловна, Алескеров Кирилл, Борисова Анастасия, Воробьёв Вадим, Иевлев Александр, Лень Анастасия, Лысенко Елизавета, Соломаха Маргарита, Таланова Диана, Тимофейчева Татьяна, Труфанов Илья, Фейгельман Александра, Шихимова Диана, Шмелёва Дарья., Фото: 21
Тула, МБОУ «Центр образования №42», 11 «А» класс. Классный руководитель – Демина Татьяна Вячеславовна, Абаева Екатерина, Абашина Анастасия, Абрамов Егор, Ву Александр, Гарсия Леоника, Георгиев Павел, Казначеева Алина, Коновалов Никита, Кувшинчикова Ксения, Моргасов Алексей, Плющев Владимир, Рябых Алина, Сивак Михаил, Сокиркина Валерия, Степанчикова Анастасия, Стефанова Мария, Юдин Степан., Фото: 22
Тула, МБОУ «Центр образования №41», 11 класс. Классный руководитель - Кочеткова Ольга Евгеньевна, Данченко Николай, Мартынова Наталья, Ренгач Александра, Савин Евгений, Уткин Михаил., Фото: 23
Тула, МБОУ «Центр образования №40 им. Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Кощеева Ольга Борисовна, Акимочкина Полина, Аксенова Анастасия, Бабичев Алексей, Барвинок Кирилл, Болдырев Дмитрий, Бочков Данил, Буслаева Светлана, Воропаев Сергей, Журба Ирина, Золотов Александр, Карасева Анастасия, Князева Елена, Кривошеева Наталья, Крючков Артем, Мельников Артем, Меньшакова Олеся, Онищенко Анна, Петрусев Владислав, Попадьин Иван, Прощалыкина Анастасия, Сапронова Анастасия, Тришин Кирилл, Чулков Алексей, Шишлов Марк., Фото: 24
Тула, МБОУ «Центр образования №39 им. Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», 11 «А» класс. Классный руководитель - Кузнецова Елена Владимировна, Баланина Мария, Барышникова Софья, Булгаков Арсений, Волобуева Валерия, Воробьева Софья, Гришин Никита, Гусейнзаде Аида, Зайцев Дмитрий, Зотова Юлия, Казакова Надежда, Крючкова Анастасия, Михайлова Светлана, Пушкова Мария, Седов Артем, Сычева Елена, Хотеева Александра., Фото: 25
Тула, МБОУ «Центр образования №37 им. В.П. Храмченко», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Тарасова Ольга Евгеньевна, Борисова Карина, Борозна Софья, Волкова Вероника, Грудкина Алиса, Елинская Екатерина, Климов Алексей, Кузнецова Елизавета, Мамедов Шахан, Марданова Фидан, Скоропупов Даниил, Ураева Анастасия, Чурилова Людмила, Шаталов Никита., Фото: 26
Тула, МБОУ «Центр образования №37 им. В.П. Храмченко», 11 «А» класс. Классный руководитель - Лисихина Ирина Валериевна, Анциферова Анастасия, Архангельский Иван, Григорян Алиса, Гудков Кирилл, Дьякова Елена, Манакова Анна, Махотенко Денис, Медведев Даниил, Мурогова Татьяна, Фандеева Анастасия, Чумичев Сергей., Фото: 27
Тула, МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», 11 «В» класс. Классный руководитель – Киселева Антонина Ивановна, Андрияничева Полина, Башкиров Никита, Бычкова Софья, Григоренко Сергей, Казакова Кристина, Кожемякин Даниил, Кострубова Анна, Лупачев Иван, Малышева Юлия, Мячин Илья, Нефедова Дарья, Никулин Андрей, Пилаури Анна, Попельский Павел, Рубцов Давид, Соколинская Анна, Тарасова Ксения, Терехов Артём, Форостянко Дарья, Чихирева Елизавета., Фото: 28
Тула, МБОУ «Центр образования №33», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Евдокимова Надежда Павловна, Алексеева Наталья, Безруков Алексей, Бондаренко Алексей, Васюкова Дарья, Введенская Станислава, Глинский Алексей, Дерюгина Евгения, Жалилова Наталия, Киселев Данила, Кисткин Максим, Косарьков Никита, Кочеткова Алина, Марцов Максим, Моргачев Илья, Панасенко Илья, Панина Дарья, Плотникова Мария, Сидоров Дмитрий, Скворцова Марина, Францужан Михаил, Чумерина Алина, Шникова Наталья., Фото: 29
Тула, МБОУ «Центр образования №33», 11 «А» класс. Классный руководитель - Вихарева Елена Николаевна, Бекмамбетова Жанна, Гадирова Пари, Гречкина Александра, Казакова София, Захарченя Лана, Колмыкова Екатерина, Королева Кира, Котова Виктория, Нефедова Полина, Овчинникова Полина, Прилепская Евгения, Романова Виктория, Свиридова Ангелина, Селищев Антон, Стрижак Виктория, Хитров Константин, Хохлов Вячеслав. , Фото: 30
Тула, МБОУ «Центр образования №29», 11 «А» класс. Классный руководитель - Савченко Софья Анатольевна, Анпилогова Александра, Бусыгин Данил, Еремичева Елена, Жадушкина Софья, Иванова Светлана, Королев Алексей, Леснова Полина, Михеенко Анастасия, Мухаметбаева Лилия, Соколова Маргарита, Стеклар Лукос, Терехова Диана, Тимохина Софья, Шакина Анна, Шаляпин Леонид, Шестаков Даниил., Фото: 31
Тула, МБОУ "Центр образования № 28", 11 Класс. Классный руководитель - Никитушкина Ольга Евгеньевна, Яковчук Даниил, Копылова Кристина, Ходулина Екатерина, Нижегородцева Мария, Мартыненко Олеся, Канц Снежана. , Фото: 32
Тула, МБОУ «Центр образования №25», 11 «А» класс. Классный руководитель - Петрова Римма Валентиновна, Дудина Юлия, Кирьянов Георгий, Кушнерова Ангелина, Лепехина Ольга, Нечаева Олеся, Папоян Карина, Подтягин Артем, Реутова Вероника, Руднева Виктория, Сафронова Екатерина, Симакина Евгения, Слюсаранская Полина, Ступников Иван, Тихомирова Кристина, Тясто Олеся, Телышева Варвара, Удалова Светлана, Файзиева Валерия, Чирков Михаил., Фото: 33
Тула, МБОУ «Центр образования №25», 11 «А» класс. Классный руководитель - Семочкина Татьяна Александровна, Андреева Мария, Барсуков Данил, Барчевская Полина, Беляева Екатерина, Бондарь Таисия, Головин Алексей, Давыдова Анастасия, Джинчарадзе Лука, Закомырдин Никита, Калиновская Евгения, Каменев Михаил, Кочеткова Ирина, Лихолат Алина, Лысикова Юлия, Макеева Елизавета, Мамченков Дмитрий, Мирошкин Илья, Поленов Максим, Потапова Дарья, Рудов Артем, Северьянова Надежда, Такунова Анна, Тарасова Анастасия, Трегубова Алина, Фролова Александра., Фото: 34
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 11 «В» класс. Классный руководитель - Выборнова Галина Алексеевна, Голубева Полина, Деревянко Иван, Кочкин Алексей, Лисовая Анастасия, Махарадзе Лиана, Рунушкин Симон, Рыбин Богдан, Соболева Ульяна., Фото: 35
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 11 «Г» класс. Классный руководитель - Зайцева Анна Павловна, Астахова Анна, Горбатова Надежда, Грачева Анна, Жуков Иван, Зиновьев Егор, Кожевникова Елизавета, Кожевникова София, Саглаев Роман, Урсу Виктор., Фото: 36
Тула, МБОУ «Центр образования №19», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Воробьева Анастасия Валерьевна, Блиндарь Анна, Дергунова Елизавета, Зарицкая Анастасия, Карпачева Евгения, Кладов Данила, Муратов Эмиль, Мещерякова Екатерина, Новиков Даниил, Сергеев Данила, Серова Дарья, Тараздарова Анастасия, Федорова Евгения, Цыганкова Софья, Щепакина Анна. , Фото: 37
Тула, МБОУ «Центр образования №19», 11 «А» класс. Классный руководитель - Зверева Татьяна Геннадьевна, Авдеев Алексей, Бриткина Дарья, Бурганов Альберт, Гаврилина Влада, Данилина Юлия, Захарова Анна, Канев Алексей, Малиновская Екатерина, Миронова Валерия, Михайлов Илья, Паневин Никита, Родин Григорий, Савостьянов Илья, Тарасова Валерия, Украинченко Антон, Хвощёва Евгения., Фото: 38
Тула, МБОУ «Центр образования №18», 11 «А» класс. Классный руководитель - Аристова Татьяна Николаевна, Ахмедов Эмин, Бахрамова Севиль, Бидненко Валерия, Буданов Павел, Величкина Виктория, Воронцова Анастасия, Дружкова Анна, Исмаилов Могума, Керобян Астхик, Козлова Мария, Куревлёв Илья, Лыкова Ярославна, Мустафаева Сабина, Овсянников Марк, Прокудина Татьяна, Савоськина Карина, Самсонова Дарья, Стренин Данил, Табакова Александра, Шигина Лилия, Щербаков Дмитрий., Фото: 39
Тула, МБОУ «Центр образования №16», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Ушакова Елена Эдуардовна, Азарова Анастасия, Балашова Екатерина, Балицкий Иван, Васин Антонин, Верижникова Дарья, Иванкова Анна, Калыгин Александр, Карасев Николай, Кориева Алина, Моргунова Софья, Новикова Анастасия, Панин Илья, Сафонов Роман., Фото: 40
Тула, МБОУ «Центр образования №16», 11 «А» класс. Классный руководитель - Гольцева Елена Викторовна, Акимова Елизавета, Бочкова Катерина, Глухарева Арина, Гольстром Александр, Ежова Полина, Жерехова Полина, Зуев Борис, Корешкова Дарья, Кудельникова Анна, Лобштейн Александр, Маштакова Полина, Морозов Алексей, Мусатова Полина, Нефедов Кирилл, Охотников Максим, Рожков Роман, Сейфедов Илья, Соловьева Анастасия, Фатеева Евангелина, Чешко Надежда, Шмыков Данила, Шумский Филипп. , Фото: 41
Тула, МБОУ «Центр образования №15», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Татаринцева Елена Владимировна, Баротова Сухайло, Горковенко Полина, Новожилова Кристина, Полпудин Иван, Рехтина Иветта, Ростовцев Константин, Серегин Михаил, Старцева Лидия, Теренина Дарья, Холин Данила., Фото: 42
Тула, МБОУ «Центр образования №15», 11 «А» класс. Классный руководитель - Горелкина Елена Александровна, Алиева Силимат, Бологов Алексей, Васин Сергей, Власов Дмитрий, Горностаев Никита, Горщарук Тимофей, Зацепин Павел, Исаев Владислав, Курашвили Кристина, Маслов Виктор, Мурашов Игорь, Нгуен Фыонг Зань Хоанг, Пашнин Данила, Пученков Николай, Савостьянова Марта, Сидоров Андрей, Турлюн Александра, Юферев Михаил, Яковлева Арина. , Фото: 43
Тула, МБОУ «Центр образования №13 им. Е.Н. Волкова», 11 класс. Классный руководитель - Тимошина Юлия Николаевна, Борзова Дарья, Григоренко Елизавета, Ерасов Максим, Заседателева Алена, Симонов Александр, Ульянов Александр, Шишкин Максим., Фото: 44
Тула, МБОУ «Центр образования №8», 11 «В» класс. Классный руководитель - Чиркова Галина Алексеевна, Анисимова Анастасия, Волков Илья, Густова Юнна, Джураев Джахангир, Доронин Олег, Дуванский Андрей, Есин Егор, Киреева Вероника, Линов Александр, Логачева Дарья, Лунева Кристина, Макаричева Анастасия, Малышева Александра, Матвеева Яна, Мусаева Милена, Найбауэр Даниэл, Нгуен Ву Тхань Тху, Сахарова Валерия, Серкова Виктория, Сныков Юрий, Соломатников Александр, Степанова Валерия, Танцура Юлия, Фирсанова Анна, Шатрова Юлия. , Фото: 45
Тула, МБОУ «Центр образования №8», 11 «Б» класс. Классный руководитель – Кочукова Юлия Викторовна, Аванесян Элен, Аляков Даниил, Бузина Валерия, Вайцеховская Анастасия, Гречаная Анастасия, Жилина Анастасия, Жуков Глеб, Кудинова Маргарита, Никишин Никита, Новиков Арсений, Сычев Андрей, Тарабрина Ангелина, Трещева Анна, Халилов Илья, Хромых Мария, Шамордин Олег, Фото: 46
Тула, МБОУ «Центр образования №7», 11 «В» класс. Классный руководитель - Рожкова Наталья Александровна, Антонов Данила, Баранова Александра, Вишневская Наталия, Голиков Сергей, Гурошев Павел, Дюмин Григорий, Жижонкова Александра, Золотухин Данила, Карасев Даниил, Клопов Александр, Козлова София, Красулин Илья, Крыськив Никита, Мордышов Сергей, Петросян Сюне, Пудовкина Ксения, Рузинская Лидия, Соловьева Дарья, Тумаков Евгений, Хлопенова Елизавета, Черкасова Полина, Чернов Сергей, Чуканов Егор, Шибаев Дмитрий., Фото: 47
Тула, МБОУ «Центр образования №7», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Архипова Ольга Геннадьевна, Бабина Светлана, Багирян Лиана, Васильев Антон, Вележев Даниил, Видякин Александр, Гергель Алексей, Егоров Никита, Захаров Павел, Игнатов Артем, Коликов Данила, Матюхин Никита, Минаева Дария, Минаков Дмитрий, Панин Артём, Пивоваров Роман, Прусаков Михаил, Сазонов Иван, Сербина Кира, Старостин Егор, Суворова Екатерина, Тюренкова Виолетта, Усманов Даниил, Шулакова Анастасия. , Фото: 48
Тула, МБОУ «Центр образования №7», 11 «А» класс. Классный руководитель - Тонкова Виктория Павловна, Афанасьева Алина, Беделев Кирилл, Братчиков Дмитрий, Власова Дарья, Грицай Дмитро, Еремко Полина, Ефремова Елизавета, Кирова Евфросиния, Крюков Никита, Медведева Александра, Медведева Ирина, Михалев Максим, Михалёва Владислава, Наместников Дмитрий, Орлова Елена, Петрушкин Даниил, Подшибякина Анастасия, Рядинская Ольга, Смолина Мария, Тимакова Вероника, Хачатрян Моника, Широкова Валерия. , Фото: 49
Тула, МБОУ «Центр образования №5», 11 класс. Классный руководитель - Головнина Елена Юрьевна, Струве Виктор, Макеев Максим, Яковенко Данил, Кирилин Андрей, Козлов Павел, Кобелев Георгий, Арзуманян Артур, Копылова Ольга, Королева Юлия, Мухотина Валерия, Максимова Аида, Федяева Ольга, Макарова Анастасия, Переведенцева Екатерина, Стасенко Александра, Кольцова Любовь, Линецкая Агния., Фото: 50
Тула, МБОУ «Центр образования - гимназия№1», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Стульникова Елена Владимировна, Андропов Алексей, Бакаев Феликс, Баранов Артем, Белым Денис, Болдина Полина, Воронин Михаил, Грецов Максим, Евсеев Артем, Жатикова Дарья, Жижин Иван, Заика Данила, Зардынов Евгений, Кувалдин Алексей, Лавренченко Михаил, Пияйкина Кира, Посредникова Алина, Пронин Алексей, Смагина Елизавета, Телышева Елизавета, Трифонов Валерий., Фото: 51
Тула, МБОУ «Центр образования - гимназия№1», 11 «В» класс. Классный руководитель - Лысова Елена Юрьевна, Анисимов Валентин, Дмитриева Марина, Калинина Елизавета, Каменская Анастасия, Лазеева Екатерина, Ляховская Полина, Михайлов Денис, Панова Анастасия, Поликарпова Алёна, Попов Павел, Романов Илья, Ростовцева Полина, Семичева Ева, Старцева Татьяна, Тюкова Дарья, Ульянов Кирилл, Штукерт Дарья., Фото: 52
Тула, МБОУ «Центр образования - гимназия№1», 11 «Г» класс. Классный руководитель - Душка Галина Ивановна, Агапова Юлия, Бордашова Полина, Бредис Елизавета, Булаева Анна, Гармаш Ангелина, Гилязов Максим, Григорьев Вячеслав, Дементьева Наталья, Евсеева Ксения, Заречнева Алена, Казидаева Софья, Кириллов Артем, Матвеева Элина, Мешконогих Валерия, Михайлова Сабина, Овсепян Елизавета, Павлушин Андрей, Попова Екатерина, Соболева Алёна, Трофимов Николай, Туманян Анна, Федонина Маргарита, Чубакова Екатерина, Шинкарева Софья , Юдичева Анастасия., Фото: 53
Тула, МБОУ «Центр образования №2», 11 «А» класс. Классный руководитель - Мищенко Галина Владимировна, Авдеева Кристина, Бобровская Алина, Богачева Ольга, Боровкова Мария, Горохов Максим, Дроздова Елизавета, Еремина Ксения, Ионов Даниил, Кипчатова Эльвира, Кузнецов Павел, Логунова Любовь, Матвеев Никита, Мельникова Елизавета, Нетяга Александр, Онуфриева Софья, Панин Максим, Рассадкина Влада, Тощаков Даниил, Трущ Григорий, Щербаков Никита, Юдин Иван. , Фото: 54
Тула, МБОУ «Центр образования №3», 11 «А» класс. Классный руководитель – Лисицина Дарина Сергеевна, Алейников Николай, Алешин Антон, Апасов Никита, Аполлова Анастасия, Богомолова Полина, Бурмистрова Владлена, Гасанова Гюльнар, Гирина Ангелина, Давыдкина Полина, Данилова Ульяна, Долженкова Алина, Липаева Софья, Мекалин Павел, Милехин Роман, Новиков Михаил, Орлов Андрей, Панова Дарья, Пивоваров Максим, Петрова Мария, Плихта Диана, Проняева Анна, Прудкова Валерия, Савосин Илья, Стаканчикова Анастасия, Торопова Дарья, Хохлова Виктория. , Фото: 55
Тула, МБОУ «Центр образования №3», 11 «Б» класс. Классный руководитель – Крикунова Наталья Андреевна, Абрамкина Марина, Антохина Ирина, Бурмистров Владислав, Грашина Анастасия, Ермилов Илья, Кареев Сергей, Клюкина Валерия, Коломиец Илья, Кондрашев Даниил, Кривцов Александр, Крыльцов Даниил, Ксенофонтова Анна, Кузьмин Илья, Курышев Иван, Мелякова Полина, Николаева Анастасия, Носов Кирилл, Попов Никита, Пшеничная Елизавета, Сенашкин Егор, Филиппова Карина, Четвергов Кирилл., Фото: 56
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 11 «А» класс. Классный руководитель - Алехина Валентина Васильевна, Абрамов Данила, Батченко Екатерина, Богомолов Иван, Дергачев Иван, Дорожкина Полина, Дурнев Даниил, Зибарева Анастасия, Карамышева Полина, Короткова Анастасия, Короткова Юлия, Круглова Елизавета, Курочкина Ульяна, Одинцова Ирина, Пугаев Павел, Самило Алина, Семченко Владислав, Стук Владислав, Терекулова Татьяна., Фото: 57
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Бушина Любовь Викторовна, Асадов Магомед, Бугайчук Валерия, Власова Алёна, Илюшина Ольга, Логвинова Анна, Окушко Дарья, Спирин Максим, Тиханов Иван, Шост Платон, Уткина Любовь, Желткова Алина., Фото: 58
Тула, МБОУ «Центр образования №8», 11 «А» класс. Классный руководитель – Федотова Елена Юрьевна, Баранчикова Анастасия, Бойченко Яна, Девятияров Лев, Карелин Игорь, Колыванова Элина, Костюрина Анастасия, Кучеров Илья, Лисицына Дарья, Маркина Ангелина, Матвеева Полина, Миронов Глеб, Мишина Алёна, Никоненко Глеб, Степанова Полина, Талько Юлия., Фото: 59
Тула, МБОУ «Центр образования №9 им. генерала А.Н. Ермакова», 11 «А» класс. Классный руководитель - Соловьева Елена Николаевна, Антипенко Дарья, Будилин Александр, Галстян Арут, Георгиев Максим, Гончарова Роза, Досмамедова Эльмира, Ермолаев Егор, Жебелев Артем, Мелехов Андрей, Нечаева Мария, Полякова Екатерина, Пядочкин Александр, Солдатова Юлия, Сопиков Артем, Сорокина Полина, Фадеева Анна, Филиппов Дмитрий. , Фото: 60
Тула, МБОУ «Центр образования №9 им. генерала А.Н. Ермакова», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Свиридова Ирина Владимировна, Афоничева Софья, Баринов Владимир, Беляков Кирилл, Воронов Сергей, Гришин Данила, Комарова Кристина, Куликов Дмитрий, Киселевич Мария, Матюшина Ольга, Пирис Глория, Прошков Кирилл, Серёгин Александр, Самсоненко Елизавета. , Фото: 61
Тула, МБОУ «Центр образования №10», 11 «А» класс. Классный руководитель - Иванкова Елена Викторовна, Аксенова Диана, Богова Екатерина, Боева Наталья, Вернер Яна, Власова Татьяна, Григорян Асмик, Данилина Маргарита, Ефремова Вероника, Ивкина Виктория, Кудрявцев Николай, Мельникова Екатерина, Наместникова Татьяна, Поливанова Кира, Соцкова Ангелина, Спирин Марк, Фатеева Анастасия, Шуринова София, Эргашева Камила, Боцманова Анастасия, Губа Карина. , Фото: 62
Тула, МБОУ «Центр образования №10», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Артёмова Светлана Владимировна, Бажаева Марем, Винокурова Дарья, Дорожкина Мария, Жданова Дарья, Коняева Светлана, Куприн Александр, Поляков Алексей, Пучков Кирилл, Родина Дарья, Рыжиков Андрей, Сергеев Даниил, Серый Дмитрий, Устинов Никита, Шулепов Антон., Фото: 63
Тула, МБОУ «Центр образования №12», 11 «А» класс. Классный руководитель - Ливенцева Наталия Николаевна, Иванищев Дмитрий, Колотова Светлана, Тарасов Максим, Стукалова Софья, Позднякова Софья, Осипов Антон, Дайлиденок Даниил, Полосатова Юлия, Угрюмова Нина, Федосова Анжелика, Ширинова Ангелина, Балалаев Данила, Лисковец Ирина, Иваницкий Глеб, Кошелев Максим, Миничкин Данила, Пилипенко Кирилл, Гнусарёва Юлия, Лапшина Мария, Полынкина Ангелина, Тарасенков Максим, Аллахвердиев Анар, Титов Дмитрий, Ерохова Татьяна, Савастин Дарья, Фомина Мария., Фото: 64
Выпускники 2019, Фото: 65
Тула, МБОУ «Центр образования №17 им. Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина», 11 «А» класс. Классный руководитель - Сыч Татьяна Вячеславовна, Тихонова Виолетта, Осипова Лидия, Коваленко Анастасия, Чубарова Ангелина, Старцева Анастасия, Носаева Елизавета, Щукина Елизавета, Михайлова Ангелина, Лабузов Андрей, Шмаков Павел, Яковенко Кирилл, Тихонова Дарья, Кузовлева Дарья, Беспалова Полина, Соколова Валерия, Гущин Даниил, Мансуров Магомедамин, Касенкин Дмитрий, Тарасов Даниил, Никитин Артём, Хромов Андрей, Одинцов Никита, Абрамкин Александр, Сурков Александр, Зырин Станислав, Ушаков Юрий, Шавров Александр, Пахомов Павел., Фото: 66
Тула, МБОУ «Центр образования №20», 11 «А» класс. Классный руководитель - Кузнецова Валентина Николаевна, Барская Софья, Барышников Максим, Воробьев Алексей, Гришин Александр, Кий Екатерина, Козлов Кирилл, Кочевенко Марк, Ксенофонтова Елизавета, Леонтьева Александра, Луконин Дмитрий, Милютина Александра, Моргачева Александра, Некрасова Софья, Прохина Анастасия, Росляков Дмитрий, Селезнева Мария, Сипачева Софья, Талышев Дмитрий, Чичелова Анна., Фото: 67
Тула, МБОУ «Центр образования №20», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Карчина Евгения Викторовна, Анисимов Владимир, Антонов Максим, Белик Сергей, Беликов Алексей, Бибикова Екатерина, Большов Никита, Воробьева Дарья, Гарькавенко Валерия, Грибанов Игорь, Демихов Валентин, Денбновецкий Иван, Дмитриев Евгений, Дорохов Артем, Евдокимов Артем, Залесский Олег, Зеленов Денис, Карчина Галина, Рогозинская Алена, Рыжикова Анна, Соколова Ирина, Фадеев Иван, Шатилович Дмитрий, Шевкова Софья, Эрк Михаил., Фото: 68
Тула, МБОУ «Центр образования №20», 11 «В» класс. Классный руководитель – Митяева Наталья Александровна, Аленина Дарья, Беляков Артемий, Жарикова Екатерина, Зиновьева Полина, Корченкова Дарья, Кулямзина Светлана, Маркеева Елизавета, Михайлин Михаил, Русакова Ольга, Слепцов Артём, Смуров Кирилл, Тимонина Анастасия, Хабарина Мария., Фото: 69
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 11 «А» класс. Классный руководитель - Киркова Ирина Николаевна, Алимова Анастасия, Гатарыч Игорь, Глинская Марина, Жоголев Георгий, Казанина Ольга, Киселева Ангелина, Колганов Александр, Кувардина Светлана, Нечаев Никита, Никишина Екатерина, Перечесов Егор, Спицын Станислав, Теряев Александр, Фирсова Полина, Фомина Лилия, Хайруллина Алсу, Юрасова Яна., Фото: 70
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Бочарова Елена Леонидовна, Бронникова Дарья, Винокурова Наталья, Гаврилин Кирилл, Губарев Илья, Гудкова Кристина, Демидова Юлия, Денисенко Виктория, Ефимов Ярослав, Каменщикова Виктория, Комзолова Анна, Ларина Александра, Марусик Олеся, Мальцев Владислав, Мельникова Ирина, Нечаев Константин, Осечкина Алина, Романов Станислав, Сапронов Дмитрий, Тиков Федор, Ушакова Ольга, Хропко Анастасия, Шмидт Дмитрий, Шуршина Виктория, Юдаева Елизавета. , Фото: 71
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 11 «В» класс. Классный руководитель - Харитонов Андрей Николаевич, Ананьева Дарья, Андреев Дмитрий, Апексимов Никита, Бисник Елизавета, Буравцов Иван, Денисова Алиса, Егоров Кирилл, Илатовская София, Казанцев Илья, Кленикова Анастасия, Комнацкий Вадим, Майорова Кристина, Максименко Дарья, Нассеник Софья, Полякова Ника, Подшибякин Даниил, Семёнова Анна, Токарева Алика, Чекалина Милена., Фото: 72
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 11 «А» класс. Классный руководитель - Юдина Оксана Фёдоровна, Аникина Милена, Витвицкий Захар, Вобликов Григорий, Глушенкова Софья, Жерносек Валерия, Котуранова Елизавета, Кулагина Софья, Кузнецова Дарья, Макаровец Марьяна, Мартина Анастасия, Минашкина Екатерина, Никишина Диана, Павлычева Ольга, Плужников Константин, Почегаева Елизавета, Сенопальникова Алина, Субботина Алина, Сурова Анастасия, Шелопаева Полина., Фото: 73
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Кольцова Софья Сергеевна, Бабыкин Илья, Букин Данила, Букин Никита, Ельцов Дмитрий, Зайцев Дмитрий, Землянская Юлия, Клоков Данила, Козлов Дмитрий, Котенев Тимофей, Николаев Иван, Панкова Елизавета, Рассказова Анна, Сафонов Артём, Соколов Никита, Толмачёва Елизавета, Хабарова Анастасия, Шаульская Дарья., Фото: 74
Тула, МБОУ «Центр образования №24», 11 «А» класс. Классный руководитель - Федорова Ирина Владимировна, Громов Максим, Ивашкин Алексей, Королев Павел, Косарев Кирилл, Никифоров Кирилл, Рыбникова Алина, Сафарли Сурхай, Синицина Юлия, Солдатова Александра, Станков Данил, Терехин Глеб, Терехов Владимир, Федорова Мария, Ходаковский Никита, Щеулина Елена, Яицкая Виктория., Фото: 75
Тула, МБОУ «Центр образования №24», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Чеголяева Марина Александровна, Болдырев Александр, Викулова Алена, Гудков Всеволод, Данилин Кирилл, Жур Софья, Кизгора Артем, Лупова Мария, Макаренков Алексей, Мяснов Никита, Новиков Дмитрий, Носаль Никита, Пиннекер Владислав, Прядко Даниил, Силаев Евгений, Фирсов Кирилл, Царев Вадим, Чаадаева Валерия., Фото: 76
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 11 «А» класс. Классный руководитель - Мукштанова Ольга Марковна, Алиярова Сафира, Волохова Дарья, Зюков Илья, Котенко Алексей, Кузнецов Владислав, Кутуркина Ольга, Маслов Никита, Матвеев Александр, Никишина Анастасия, Слесарчук Анастасия, Тарабукина Татьяна, Тинькова Екатерина, Терешкин Иван, Хохлова Юлия, Шмонов Дмитрий., Фото: 77
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Ермакова Анастасия Александровна, Александрова Полина, Белослудцева Валерия, Бирюкова Инна, Бубнова Светлана, Гаврилов Лев, Гнетеев Михаил, Данченко Татьяна, Донских Анна, Карлова Екатерина, Котова Валерия, Кулешова Анна, Митяева Виктория, Панасенко Ирина, Потемкина Дарья, Резниченко Светлана, Самохина Виктория, Филина София., Фото: 78
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 11 «В» класс. Классный руководитель - Егорова Светлана Васильевна, Артюх Светлана, Гучуа Саломэ, Домарев Вячеслав, Лобанов Борис, Михайлова Влада, Митин Даниил, Напольских Дмитрий, Романов Кирилл, Черных Данила, Шашкова Татьяна., Фото: 79
Тула, МБОУ "Центр образования №27", 11 «А» класс. Классный руководитель - Осина Вероника Валерьевна, Александров Михаил, Ануфриев Глеб, Букрина Алина, Василькова Елизавета, Гужов Максим, Даильнева Надежда, Дворянкина Анна, Елизарова Софья, Кузьмин Иван, Ладыгин Павел, Ледовский Александр, Макарова Виктория, Матвеев Егор, Ростовцев Григорий, Скачков Владислав, Супаташвили Никита, Фатеева Мария. , Фото: 80
Тула, МБОУ "Центр образования №27", 11 «Б» класс. Классный руководитель - Горшкова Ольга Дмитриевна, Астахов Андрей, Афанасьев Петр, Брылеева Дарья, Восков Святослав, Галактионова Полина, Герасимов Егор, Горячев Даниил, Давыдов Илья, Залогина Яна, Козенко Ксения, Коликова Кристина, Королёв Даниил, Корольков Даниил, Кузнецов Григорий, Лебедев Даниил, Митяев Ярослав, Морозова Анастасия, Огнянович Дмитрий, Родионова Софья, Тоболева София, Тришкин Никита, Тюменев Иван, Ульяхин Максим, Черновол Анастасия, Федотова Алина, Яценко Александра., Фото: 81
Тула, МБОУ "Центр образования №27", 11 «В» класс. Классный руководитель - Кузнецова Татьяна Анатольевна, Белоглазова Екатерина, Галкина Ульяна, Ежова Софья, Епифанова Алина, Ершова Анастасия, Кисель Даниил, Клюева Анастасия, Коновалова Мария, Костюхина Юлия, Кудрявцева Алина, Кулагина Анна, Ларин Даниил, Лыков Богдан, Мамадов Мухаммадходжа, Марканова Анастасия, Новицкая Эльвира, Пазенко Анастасия, Семенова Александра, Скобликова Екатерина, Степаненко Александра, Тернюк Илья, Титова Александра, Точилова София, Филина Анастасия, Чибисова Валерия, Щипачёва Варвара., Фото: 82
Тула, МБОУ "Центр образования №27", 11 «Г» класс. Классный руководитель - Багмет Александра, Бадалова Диана, Борисова Виктория, Веденкин Роман, Виницкая Екатерина, Голиков Никита, Головин Артём, Гудкова Карина, Жильцова Анастасия, Каширский Александр, Климачёва Майя, Маймур Всеволод, Матюхина Елена, Орлова Дарья, Петракова Валерия, Петров Павел, Романова Елизавета, Рябинин Антон, Самойлов Максим, Свобода Надежда, Сорокина Дина, Устинова Юлия, Чапаева Екатерина, Шешеня Никита., Фото: 83
Тула, МБОУ "Центр образования №27", 11 «Д» класс. Классный руководитель - Цветус Лариса Борисовна, Абкеримова Екатерина, Бондаренко Валерия, Будкина Дарья, Жуков Денис, Залетин Вадим, Иванин Вадим, Кузнецов Максим, Кулакова Юлия, Лысова Ксения, Овчинникова Алина, Пикалов Валерий, Ромашкина Ангелина, Свердюкова София, Сидорова Валерия, Федосова Валерия, Филиппова Дарья, Цепляев Вадим, Чумаков Данила, Шапировская Анна, Шарыгина Софья., Фото: 84
Тула, МБОУ «Центр образования №29», 11 «А» класс. Заместитель директора - Горохов Вадим Петрович, Архипова Анастасия, Будько Юлия, Гомозова Виктория, Григорьева Александра, Казаков Антон, Катасонова Ангелина, Ким Вячеслав, Кубий Евгения, Кукушкина Ирина, Курасовский Никита, Пешехонова Анастасия, Пичугин Глеб, Просянова Александра, Родионов Дмитрий, Семенцов Данила, Смирных Ольга, Сурова Софья, Тарасов Данила, Филатова Ксения, Чапидзе Кристина, Чоудари Сабрина., Фото: 85
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 11 «А» класс. Классный руководитель - Красникова Елена Валентиновна, Агуреева Мария, Алексеева Анастасия, Грачёв Максим, Клочкова Ригина, Козлова Софья, Коколадзе Даниил, Копылов Андрей, Кошкина Виктория, Лёвшина Юлия, Левшина Екатерина, Левшина Марина, Мирошин Даниил, Потапов Никита, Рысков Александр, Старикова Анастасия, Тимофеева Валерия, Тяглова Валерия, Уточкина Полина., Фото: 86
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Варегина Инна Алексеевна, Бокарев Алексей, Виткевич Иван, Гурова Анастасия, Ермакова Мария, Конева Анастасия, Костерина Алина, Левшина Юлия, Маханев Валентин, Никитин Максим, Парута Игорь, Решетняк Ульяна, Тебин Артём, Фомин Никита, Цой Константин, Шаповал Екатерина, Яремчук Елизавета., Фото: 87
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 11 «В» класс. Классный руководитель – Смирнова Ирина Петровна, Алешин Сергей, Артамонов Игорь, Аслонова Махина, Бутенко Богдан, Дегтярева Светлана, Каликанов Артем, Калугина Екатерина, Кошелев Александр, Рассохин Никита, Семенов Владимир, Ситников Никита, Сонина Полина, Токарева Елизавета. , Фото: 88
Тула, МБОУ «Центр образования №32», 11 «А» класс. Классный руководитель - Боровикова Наталия Сергеевна, Аболишина Анна, Аветисян Юра, Акимова Анастасия, Архангельская Кристина, Дуничев Егор, Ел Баяси Юсуф, Ерохина Екатерина, Ершова Дарья, Кухарев Денис, Лозовицкая Полина, Машнева Наталия, Мурадов Мурад, Нехорошева Яна, Рубцов Максим, Симонова Анастасия, Судьбина Юлия, Сычева Виктория, Устинцов Роман, Ширшицкий Александр, Чижикова Мирослава, Хрущ Ярослав., Фото: 89
Тула, МБОУ «Центр образования №32», 11 «Б» класс. Классный руководитель - Крапивенцева Марина Юрьевна, Андриянов Дмитрий, Арнаут Анастасия, Говорова Екатерина, Говорова Елизавета, Грязева Александра, Колоскова Анастасия, Кузьминов Артём, Миронов Василий, Нестерова Анастасия, Родин Александр, Саляев Александр, Свиридова Юлия, Спирица Диана, Турчина Елена, Трафимов Григорий, Хромова Софья, Чередниченко Елизавета. , Фото: 90
Тула, МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», 11 «А» класс. Классный руководитель – Котюкова Клавдия Григорьевна, Бабкин Дмитрий, Гандилян Анна, Драницына Дарья, Зотова Елизавета, Кузнецов Иван, Макаренко Антон, Малинин Даниил, Молодцов Андрей, Половова Екатерина, Петросян Лилит, Свечников Владислав, Слипченко Полина, Стрельников Евгений, Ушакова Анастасия, Фомин Алексей, Фурсов Никита, Ягунова Елизавета ., Фото: 91
Тула, МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», 11 «Б» класс. Классный руководитель – Бебко Галина Ивановна, Астафьев Алексей, Афанасьев Дмитрий, Багно Дарья, Беспаленко Алина, Гаврилова Елизавета, Глухова Яна, Голубков Артем, Горяйнова Ангелина, Гулевич Полина, Калишина Дарья, Карлова Мария, Комаров Василий, Ляпилина Екатерина, Медведева Елизавета, Миронова Екатерина, Мелдова Анна, Никифорова Дарья, Панчева Мария, Пашков Даниил, Сотникова Виктория, Есипов Ярослав., Фото: 92
Тула, МБОУ «Центр образования №35», 11 «А» класс. Классный руководитель – Крючихина Ольга Ивановна, Боровик Александр, Бочарова Елена, Вырлан Александра, Корнева Милана, Кривошеина Татьяна, Куприянова Полина, Лавров Евгений, Осина Анастасия, Рогожкина Софья, Романов Сергей, Севрюкова Анастасия, Слонов Артем, Старостенко Анна, Танюхин Роман, Шашкова Татьяна, Шинкарь Виктория., Фото: 93
Тула, МБОУ «Центр образования №36», 11 класс. Директор - Табунникова Наталия Михайловна, Гордиенко Екатерина, Филиппова Екатерина, Леонова Юлия, Горбачёва Юна, Хоравиди Елена, Гайдерова Кристина, Филиппова Анастасия, Гришенков Дмитрий, Кочегаров Никита, Дорофеева Алиса, Липунцова Александра, Орлова Ангелина, Черкасов Матвей, Миронов Иван, Рязанов Максим, Рассохин Максим, Оськин Андрей, Быков Александр, Солныков Дмитрий, Кочетков Алексей., Фото: 94
Тула, МБОУ «Центр образования №38», 11 «Г» класс. Классный руководитель - Гресь Наталья Леонидовна, Акулова Наталья, Алиева Алина, Артюшина Татьяна, Беликова Елена, Ефромеев Андрей, Зенякин Иван, Илюхин Евгений, Маневич Даниил, Маркина Дарья, Машевский Владислав, Павлова Владислава, Щепакина Анастасия, Фото: 95
Тула, МБОУ «Центр образования №40 им. Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 11 «А» класс. Классный руководитель - Согласова Наталья Ивановна, Аболонина Алена, Алексеенко Ульяна, Акимов Егор, Аксенов Михаил, Андреева Анна, Братякова Кристина, Гармашев Павел, Германский Валерий, Иванова Елена, Иванова Лиза, Климов Дмитрий, Косихина Дарья, Лукьянов Алексей, Мамынов Кирилл, Марченкова Валерия, Павлова Ксения, Паршиков Евгений, Петракова Анастасия, Прокопченко Анастасия, Смага Михаил, Черкасова Виктория, Шишкина Екатерина., Фото: 96
Тула, МБОУ «Центр образования №43», 11 «А» класс Классный руководитель - Уварова Елена Васильевна, Алчеева Мария, Андриясов Владимир, Астафьев Антон, Бондарь Елена, Грушка Эвелина, Гусева Анастасия, Кабанова Лилия, Кочанова Юлия, Кореньков Никита, Колесникова Анна, Кононенко Любовь, Новиков Алексей, Новикова Мария, Рехлицкая Елена, Сергеев Владислав, Селиванов Даниил, Слабун Екатерина, Ткаченко Николай, Черныш Валерия, Щеглакова Виктория, Фото: 97
Тула, МБОУ «Центр образования № 45 им. Героя Советского Союза Николая Анисимовича Прибылова», 11 «А» класс. Классный руководитель - Струкова Анастасия Игоревна, Артемова Валерия, Гайт Мария, Демидов Сергей, Дерябина Мария, Зайцева Мария, Коломенцева Софья, Кравцова Анастасия, Крылова Анастасия, Петелина Екатерина, Пономарева Анна, Растрыгин Сергей, Усова Светлана, Щерба Юрий. , Фото: 98
Тула, МБОУ «Центр образования №45, 11 «Б» класс. Классный руководитель – Борисова Нина Ивановна, Абрамова Анна, Алексаночкина Валерия, Балакина Александра, Беспалов Дмитрий, Борискин Евгений, Ганижева Зарета, Гранкина Ксения, Клеймёнова Юлия, Козлова Анна, Московскин Дмитрий, Момот Дарья, Накопия Анано, Осокин Александр, Потапкина Алина, Рахманин Данила, Рогова Елизавета, Сахно Валерия, Свиридова Дарья, Шевченко Дарья , Фото: 99
Тула, МБОУ «Центр образования №47», 11 класс. Классный руководитель - Соколова-Блажевич Татьяна Анатольевна, Абашин Александр, Лосева Валерия, Серикова Валерия., Фото: 100
Тула, МБОУ «Центр образования №48», 11 класс. Классный руководитель - Гречихин Илья Александрович, Гилль Александр, Гутцул Андрей, Дутьков Никита, Левина Юлианна. , Фото: 101
Тула, МБОУ «Центр образования №50», 11 класс. Классный руководитель - Панферова Марина Владимировна, Афанасьева Виктория, Дубинина Евгения, Иваницкая Дарья, Кирьянова Александра, Лаврентьева Софья, Мангасарян Аида, Метянин Артур, Нагулян Тимур, Скрыльков Богдан, Старцева Екатерина, Филимонова Наталия, Шишкова Дарья. , Фото: 102
Тула, МБОУ «Центр образования №54», 11 класс. Классный руководитель - Юдина Таисия Вячеславовна, Грошков Антон, Ивлева Полина, Левенд-Оглы Фатих, Миллер Анастасия, Нерсисян Диана, Слисаренко Полина., Фото: 103
Тула, МБОУ «Центр образования №57», 11 класс. Заместитель директора по ВР - Гаврикова Анастасия Александровна, Директор - Шувалова Лариса Олеговна, Классный руководитель - Рыбина Юлия Владимировна, Заместитель директора по УВР - Андреева Светлана Викторовна, Леончев Александр., Фото: 104
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Гимназия № 1 (ул. Ленина, 45),
11 А класс
 

Карамышевская школа № 25 (с. Карамышево, ул. Школьная, 1-а),
11 класс


Лазаревская школа № 26 (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 класс

Лицей ( улица Коммунальная, 7)
11 A класс
 

Лицей № 1 (ул. Л. Толстого, 49),
11 Б класс

 

Пришненская средняя школа № 27 (ул. Козаченко, 2А, село Пришня)
11 класс
 

Первомайская кадетская школа (п. Первомайский, ул. Дачная, 14),
11 А класс, 11 Б класс

Школа № 7 (ул. Юбилейная, 1),
11 класс

 

Школа № 9 (ул.Учебная, д.7)
11 класс

 

Школа № 12 ( ул. Комсомольская, 32а.)
11 класс

 

Школа № 20 (ул. Пионерская, 5),
11 А класс

 

Школа № 1 (ул. Пионерская, 39),
11 класс

 

Школа № 6 (ул. Лукашина, 2-в),
11 класс

 

Школа им. С. В. Залетина № 13 (ул. Лизы Шамшиковой, 18-б),
11 класс

Яснополянская школа (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 класс

 
Галерея
Тула, ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого», 11 класс. Классный руководитель – Замуруева Марина Сергеевна, Афонин Илья, Бирюков Аркадий, Казакова Светлана, Колесник Яна, Комионко Леонид, Пискарева Валерия, Синдеев Владислав, Чуканова Карина., Фото: 1
Щекино, МБОУ « Гимназия №1» 11 класс. Классный руководитель Киселева Людмила Николаевна, Абрамова Яна, Безвесельный Андрей, Васина Александра, Гармонова Ульяна, Грекова Дарья, Денисов Михаил, Емельянова Валерия, Кудрявцев Александр, Кузьмина Анастасия, Кукушкина Елизавета, Левченкова Маргарита, Матюшин Роман, Митюгов Никита, Москалев Андрей, Победоносцев Сергей, Романова Ирина, Сачкова Анастасия, Смирнов Павел, Трошин Дмитрий, Фадеева Ульяна, Фролова Полина, Чурбакова Полина, Чучунков Андрей., Фото: 2
МБОУ «Карамышевская средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза А.А. Колоскова», 11 класс. Директор - Субботин Владимир Михайлович, классный руководитель - Калинина Надежда Анатольевна, Гаврилина Евгения, Голощапова Алина, Лысанова Анастасия, Мельников Никита, Михеева Анастасия, Райкин Константин, Тараскин Иван, Фото: 3
МБОУ «Лазаревская средняя школа №26», 11 класс. Классный руководитель - Крухмалева Елена Николаевна, Галицына Анжелика, Гирин Алексей, Горбунова Александра, Дуда Наталия, Кирдеева Регина, Крюгер Ульяна, Крючков Дмитрий, Кузовлев Артем, Кургузова Алёна, Панова Алёна, Пантелеева Екатерина, Пестова Ксения, Спицина Софья, Цыганкова Лидия, Черкасов Павел. , Фото: 4
Щекино, МБОУ «Лицей», 11 «А» класс. Классный руководитель - Толкачева Ольга Леонидовна, Абрамова Елизавета, Гилязова Ольга, Емельянов Алексей, Ерохина Арина, Ерохина Кристина, Зубова Дарья, Кострюков Владислав, Кроль Даниил, Малкин Сергей, Мишнёв Иван, Назарова Светлана, Пасынкова Дарья, Пауль Александр, Рычкова Алина, Сиваева Дарья, Фофанова Софья, Хлескин Андрей, Юнг Максим. , Фото: 5
Щекино, МБОУ «Лицей №1» 11 «Б» класс. Преподаватель - Коробанова Татьяна Алексеевна, преподаватель - Шолохова Лариса Васильевна, Бараковский Данила, Биятова Алина, Ворошилин Ярослав, Гордеева Дарья, Дагаева Виктория, Давыдова Анастасия, Демичев Максим, Качурина Алина, Колоскова Анастасия, Костерева Надежда, Ларина Анна, Морозова Наталья, Овчаренко Юлия, Ручкина Маргарита, Соколов Максим, Суходолов Андрей, Трофимова Карина, Филиппова Вероника, Черемушкина Мария, Шемчук София, Шолохов Владимир., Фото: 6
Щекино, ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» 11 «А» (МЧС) Классный руководитель - Моисеева Елена Николаевна, Морозов Евгений, Родионов Юрий, Шевяков Георгий, Архипов Кирилл, Авдеев Ярослав, Савицкий Александр, Мясоедов Николай, Телышев Егор, Пономарёв Ярослав, Лычман Максим, Авдеев Ярослав, Левин Михаил, Левада Даниил, Савин Алексей, Ермаченков Даниил., Фото: 7
Щекино, ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» 11 «Б» (СК), 11 «В» (МВД) Классный руководитель - Никишина Нина Владимировна, Классный руководитель - Чубукова Наталья Вячеславовна, Саркисян Вреж, Дудко Евгений, Мышляев Макисм, Шахмерденов Ислам, Мельников Данила, Алтушкин Денис, Железняков Никита, Жувага Максим, Рагаускас Владас, Гарбовский Денис, Селищев Артемий, Милютин Семен., Фото: 8
МБОУ «Пришненская средняя школа №27», 11 класс. Классный руководитель Коврижных Юлия Александровна, Алиева Алсу, Алиева Анжелика, Гусейнов Амирахмед, Дашдамирова Амина, Кайдалова Анастасия, Коврижных Андрей, Новачук Сергей, Орлов Александр, Орлов Михаил, Орлова Кристина, Павлова Ольга, Петрова Алла, Сергеева Ирина., Фото: 9
Щекино, МБОУ «Средняя школа №1 им. Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова», 11 класс. Директор школы - Ларина Валентина Васильевна, классный руководитель - Кулибина Любовь Ивановна, Аристова Дарья, Артемов Никита, Баранова Ульяна, Бауманис Айя, Данилкова Екатерина, Запьянцев Илья, Ивенков Егор, Ильина Мария, Капсан Ангелина, Кирильчук Софья, Кляузер Полина, Ковалева Екатерина, Коптев Вадим, Ларкин Дмитрий, Лопаткин Максим, Маковий Алина, Моисеева София, Ревякин Сергей, Сазонов Егор, Токарев Александр, Тяпчев Сергей, Федорова Ирина, Якушина Ксения., Фото: 10
Щекино, МБОУ «Средняя школа №6», 11 класс Классный руководитель - Шульц Станислав Михайлович, Артюшенкова Эмма, Бондарева Юлия, Войтенко Дмитрий, Волков Никита, Змуздина Валентина, Зуева Устинья, Клемешов Данил, Колобков Александр, Краснов Андрей, Лазеева Татьяна, Лащук Игорь, Макаров Александр, Перчунов Артем, Петрунина Алина, Поляничева Елизавета, Савинков Александр, Чебурахов Андрей, Шевшукова Юлия, Юричева Ангелина, Фото: 11
Щекино, МБОУ «Средняя школа №7», 11 класс. Классный руководитель - Кирилкина Надежда Александровна, Андреева Дарья, Бузов Владислав, Голикова Валерия, Горбачева Елена, Золотушников Антон, Зуева Наталья, Исаев Кирилл, Казакова Анастасия, Камышная Дарья, Карабанов Дмитрий, Кирилкина Кристина, Кобякова Анастасия, Комаров Даниил, Котович Ксения, Куликова Мария, Макарова Юлия, Осипова Варвара, Петрова Екатерина, Рыбакова Наталья, Саенко Леонид, Самохвалова Юлия, Смолина Яна, Ткаченко Екатерина, Трещёва Александра, Федюшкин Александр, Чуманова Лидия, Шулерман Данила., Фото: 12
Щекино, МБОУ «Средняя школа №13 им. С.В. Залетина», 11 класс. Классный руководитель - Кузнецова Наталья Анатольевна, Галкина Екатерина, Горбунова Екатерина, Гребенкин Егор, Грязева Ольга, Еремина Юлия, Жуков Александр, Киселева Кристина, Крючкова Елизавета, Макаров Александр, Михайлов Олег, Панова Анастасия, Печененко Сергей, Тарасова Валерия, Трищенко Александр, Трубенкова Екатерина, Улитин Константин, Халяутдинова Амина, Харитонова Елизавета., Фото: 13
Щекино, МБОУ «Средняя школа №9», 11 класс. Классный руководитель - Дорофеева Татьяна Анатольевна, Балакин Владислав, Индычая Юлия, Молодцова Елена, Сидоркина Евгения, Сиренко Иван, Тогола Карим, Титова Алёна, Шляхтина Екатерина., Фото: 14
Щекино, МБОУ «Средняя школа №12»», 11 класс. Директор-Лакшина Лариса Грантовна, Классный руководитель - Мироненко Раиса Николаевна, Авдышева Кристина, Андреев Дмитрий, Григорян Арина, Замалаева Оксана, Колганова Дарья, Королюк Светлана, Мельников Дмитрий, Мироненко Дмитрий, Миронов Егор, Муринский Кирилл, Осипов Артем, Пешехонова Яна, Свириденков Александр, Смирнова Дарья, Феоктистова Арина, Хомякова Кристина, Шиманов Роман., Фото: 15
Щекино, МБОУ «Средняя школа №20», 11 «А» класс. Классный руководитель - Малик Александра Владимировна, Амелин Никита, Арутюнян Элизабет, Бакланова Анастасия, Баранова Виктория, Галкин Дмитрий, Генералов Руслан, Гончарова Александра, Дмитриев Никита, Ерощев Артем, Зотина Анастасия, Иванов Владимир, Каплина Евгения, Кожухова Полина, Короткова Юлия, Котов Никита, Лукьянчиков Алексей, Матюшкина Ольга, Максимова Екатерина, Моргунов Виталий, Намазов Рамин, Омельченко Сергей, Паршина Юлия, Песков Сергей, Родионов Максим, Рыжих Ирина, Хренова Анастасия, Чайко Денис., Фото: 16
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