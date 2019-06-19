Выпускники - 2019
Фотографии выпускников Тулы и Щекино в фотоальбоме Myslo!
В этом году «Слобода» и Myslo решили отойти от привычного формата фотопроекта «Выпускники». Встречайте обновленную версию!
Навигация проста и удобна. Ищите свою фамилию в строке поиска, качайте фото класса на смартфон, делитесь им в соцсетях и получайте бонусы и подарки от партнеров проекта. Подробности здесь.
Найти свое фото и получить «плюшку» – по ссылке.
Фотопроект в традиционном формате – ниже.
Лицей № 1
11 А класс, 11 В класс
Лицей № 2
11 А класс, 11 Б класс, 11 Г класс, 11 Д класс, 11 Е класс,
11 Ж класс
Центр образования № 2
11 А класс
Центр образования № 3
11 А класс, 11 Б класс
11 A класс, 11 Б класс, 11 B класс, 11 Г класс
Центр образования № 5
11 А класс
Центр образования № 6
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 7
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
11 А класс, 11 Б класс
11 А класс, 11 Б класс
Гимназия № 11
11 А класс, 11 Б класс, 11 B класс
Центр образования № 12
11 А класс
Центр образования № 13
11 класс
Центр образования № 14
11 класс
Центр образования № 15
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 16
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 17
11 А класс
Центр образования № 18
11 А класс
Центр образования № 19
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 20
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс, 11 Г класс
Центр образования № 23
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 24
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 25
11 А класс, 11 Б класс
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 27
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс, 11 Г класс, 11 Д класс
Центр образования № 28
11 А класс
Центр образования № 29
11 А класс
Центр образования № 30
11 А класс
Центр образования № 31
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 32
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 33
11 А класс,11 Б класс
Центр образования № 34
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 35
11 А класс
Центр образования № 36
11 класс
Центр образования № 37
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 38
11 Г класс
Центр образования № 39
11 А класс
Центр образования № 40
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 41
11 класс
Центр образования № 42
11 А класс, 11 Б класс, 11 В класс
Центр образования № 43
11 А класс
Центр образования № 44
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 45
11 А класс, 11 Б класс
Центр образования № 46 (п. Ленинский, ул. Центральная, 1-а),
11 А класс
Центр образования № 47 (п. Петелино, ул. Парковая, 4),
11 класс
Центр образования № 48 (п. Прилепы, ул. Буденного, 7),
11 класс
Центр образования № 49 (п. Рождественский, Фёдорова, 5-а),
11 Б класс
Центр образования № 50 (п. Шатск, ул. Ленина, 15),
11 класс
Центр образования № 52 (п. Рассвет, 44),
11 класс
Центр образования № 53 (п. Иншинский, 37),
11 класс
Центр образования № 54 (п. Молодёжный, ул. Центральная, 10),
11 класс
Центр образования № 56 (п. Плеханово, ул. Заводская, 19),
11 класс
Центр образования № 57 (п. Обидимо, ул. Школьная, 3),
11 класс
Гимназия № 1 (ул. Ленина, 45),
11 А класс
Карамышевская школа № 25 (с. Карамышево, ул. Школьная, 1-а),
11 класс
Лазаревская школа № 26 (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 класс
Лицей ( улица Коммунальная, 7)
11 A класс
Лицей № 1 (ул. Л. Толстого, 49),
11 Б класс
Пришненская средняя школа № 27 (ул. Козаченко, 2А, село Пришня)
11 класс
Первомайская кадетская школа (п. Первомайский, ул. Дачная, 14),
11 А класс, 11 Б класс
Школа № 7 (ул. Юбилейная, 1),
11 класс
Школа № 9 (ул.Учебная, д.7)
11 класс
Школа № 12 ( ул. Комсомольская, 32а.)
11 класс
Школа № 20 (ул. Пионерская, 5),
11 А класс
Школа № 1 (ул. Пионерская, 39),
11 класс
Школа № 6 (ул. Лукашина, 2-в),
11 класс
Школа им.
11 класс
Яснополянская школа (Лазарево, ул. Парковая, 1),
11 класс