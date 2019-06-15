18-летняя тулячка украла одежду из гипермаркета

Похищенные предметы одежды были обнаружены и изъяты. От девушки получены признательные показания.

В дежурную часть Управления МВД по Туле с заявлением обратилась администратор магазина одежды, расположенного в гипермаркете по улице Пролетарской.

Женщина сообщила, что из торгового зала была совершена кража женской одежды. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

При просмотре записи с установленных в магазине камер видеонаблюдения оперативники установили личность похитительницы. Ей оказалась 18-летняя нигде не работающая жительница Пролетарского округа областного центра. Она была задержана и доставлена в дежурную часть полиции для выяснения всех деталей совершённого ей преступления.

Похищенные предметы одежды были обнаружены и изъяты. От девушки получены признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.