В Новомосковске задержан 18-летний «кладмен»

Максимальное наказание за его деятельность – 20 лет лишения свободы.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Новомосковску задержан 18-летний уроженец Донского, подозреваемый в незаконном наркообороте на территории Тульской области.

Молодого человека задержали в Новомосковске с поличным, когда он, предположительно, делал тайники-закладки. В ходе личного досмотра было изъято 15 свертков с растительной массой и 5 — с порошкообразным веществом. По предварительным данным, масса изъятых наркотиков составила 50 г.

Также в ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты ранее оставленные подозреваемым закладки в Узловой, Донском и Новомосковске. Предположительно, мужчина незаконно приобрел наркотики через интернет с целью дальнейшего распространения, сообщили в пресс-службе областного УМВД.