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В Новомосковске задержан 18-летний «кладмен»

В Новомосковске задержан 18-летний «кладмен»

Максимальное наказание за его деятельность – 20 лет лишения свободы.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Новомосковску задержан 18-летний уроженец Донского, подозреваемый в незаконном наркообороте на территории Тульской области.

Молодого человека задержали в Новомосковске с поличным, когда он, предположительно, делал тайники-закладки. В ходе личного досмотра было изъято 15 свертков с растительной массой и 5 — с порошкообразным веществом. По предварительным данным, масса изъятых наркотиков составила 50 г. 

Также в ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты ранее оставленные подозреваемым закладки в Узловой, Донском и Новомосковске. Предположительно, мужчина незаконно приобрел наркотики через интернет с целью дальнейшего распространения, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание за противоправное деяние составляет лишение свободы на срок до 20 лет.

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