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Метеопредупреждение: в Туле в ближайшие часы возможна гроза
Фото Алексея Пирязева.

Метеопредупреждение: в Туле в ближайшие часы возможна гроза

Будьте внимательны!

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток местами на территории Тульской области ожидаются грозы, сильный дождь, порывы ветра 12−17 м/с.

 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

  • держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;
  • если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;
  • если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
  • во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону —"01″ или с мобильного — «112» и «101».

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