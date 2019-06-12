Метеопредупреждение: в Туле в ближайшие часы возможна гроза

Фото Алексея Пирязева.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток местами на территории Тульской области ожидаются грозы, сильный дождь, порывы ветра 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;

если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;

если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону —"01″ или с мобильного — «112» и «101».