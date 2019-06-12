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В Тульской области следственный комитет проверяет обстоятельства пропажи 15-летней девочки

В Тульской области следственный комитет проверяет обстоятельства пропажи 15-летней девочки

Ольга Ш. из Суворова пропала 11 июня. Сегодня ее нашли, но проверку это не отменяет.

Суворовским межрайонным следственным отделом СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки.

По версии следствия, вечером 11 июня 2019 года она ушла с места своего жительства в г. Суворов Тульской области, после чего домой не вернулась.

Были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, следователей следственного отдела, волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». Утром 12 июня 2019 года местонахождение девочки было установлено, после чего ее доставили в следственный отдел для установления обстоятельств ее исчезновения.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, получены объяснения от несовершеннолетней, ее родителей. Проводится опрос ее знакомых, а также иные проверочные мероприятия.

По предварительной информации, противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Тульская областьСуворов

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