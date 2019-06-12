Летний фестиваль: Как туляки сдали нормы ГТО
Стрелять из винтовок, плавать, отжиматься и прыгать в длину. Все это, чтобы доказать что ты достоин значка ГТО.
В минувшие выходные в Тульском городском Центре тестирования завершился региональный этап летнего фестиваля ГТО. Как рассказал Myslo руководитель Центра Олег Жилкин, фестиваль проводится в Туле уже пятый год, и количество участников растет. В этот раз выступали представители 22 муниципалитетов, всего около 400 человек. Возраст участников - от 9 лет до 70 и даже старше.
Всего участники проходили 9 видов испытаний: короткий бег на 60 м, длинный бег (на разные расстояния, в зависимости от возраста испытуемого), метание мяча или гранаты, плавание (25 и 50 м), стрельба из электронного оружия, прыжки в длину с места, тест на гибкость, отжимания и подтягивания, упражнения на пресс на время.
В этом году региональный этап фестиваля впервые прошел в летнее время.
В командном зачете Тула стала лучшей, также на пьедестале Тепло-Огаревский и Суворовский районы.
Публикуем тройки призеров:
2 ступень:
1. Васенина Анна (Тула). 2. Яценко Екатерина(Тула). 3. Гаврилова Анастасия (Суворов).
1. Кошелев Иван (Тула), 2. Стаханов Кирилл (Тула), 3. Хохлов Егор (Суворов).
3 ступень:
1. Буравцова Дарья (Тула). 2. Яушкина Анна (Чернь). 3. Тарасова Вероника (Ефремов).
1. Филатов Максим (Суворов). 2. Виноградов Виталий (Тула). 3. Коренев Александр (Тула).
4 ступень:
1. Чурикова Валерия (Тула). 2. Герасимова Анна (Тула). 3. Заводовская Татьяна (Киреевск).
1. Копылов Артур (Тула). 2. Зудин Александр (Тула). 3. Галанов Юрий (Суворов).
5 ступень:
1. Неудачина Анастасия (Новомосковск). 2. Григоренко Елизавета (Тула). 3. Панферова Виктория (Суворов).
1. Игнатьев Денис (Суворов). 2. Скаредин Калина (Суворов). 3; Захаров Тихон (Тула).
По словам Олега Жилкина, туляки активно сдают нормы ГТО, количество участников постоянно растет. За пять лет нормы ГТО сдали более 20 тысяч жителей области.