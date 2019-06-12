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Летний фестиваль: Как туляки сдали нормы ГТО
Фото ТГЦТ ГТО

Летний фестиваль: Как туляки сдали нормы ГТО

Стрелять из винтовок, плавать, отжиматься и прыгать в длину. Все это, чтобы доказать что ты достоин значка ГТО.

В минувшие выходные в Тульском городском Центре тестирования завершился региональный этап летнего фестиваля ГТО. Как рассказал Myslo руководитель Центра Олег Жилкин, фестиваль проводится в Туле уже пятый год, и количество участников растет. В этот раз выступали представители 22 муниципалитетов, всего около 400 человек. Возраст участников - от 9 лет до 70 и даже старше.

Всего участники проходили 9 видов испытаний: короткий бег на 60 м, длинный бег (на разные расстояния, в зависимости от возраста испытуемого), метание мяча или гранаты, плавание (25 и 50 м), стрельба из электронного оружия, прыжки в длину с места, тест на гибкость, отжимания и подтягивания, упражнения на пресс на время.

В этом году региональный этап фестиваля впервые прошел в летнее время.

В командном зачете Тула стала лучшей, также на пьедестале Тепло-Огаревский и Суворовский районы.

Публикуем тройки призеров:

2 ступень:

1. Васенина Анна (Тула). 2. Яценко Екатерина(Тула). 3. Гаврилова Анастасия (Суворов).

1. Кошелев Иван (Тула), 2. Стаханов Кирилл (Тула), 3. Хохлов Егор (Суворов).

3 ступень:

1. Буравцова Дарья (Тула). 2. Яушкина Анна (Чернь). 3. Тарасова Вероника (Ефремов).

1. Филатов Максим (Суворов). 2. Виноградов Виталий (Тула). 3. Коренев Александр (Тула).

4 ступень:

1. Чурикова Валерия (Тула). 2. Герасимова Анна (Тула). 3. Заводовская Татьяна (Киреевск).

1. Копылов Артур (Тула). 2. Зудин Александр (Тула). 3. Галанов Юрий (Суворов).


5 ступень:

1. Неудачина Анастасия (Новомосковск). 2. Григоренко Елизавета (Тула). 3. Панферова Виктория (Суворов).

1. Игнатьев Денис (Суворов). 2. Скаредин Калина (Суворов). 3; Захаров Тихон (Тула).

По словам Олега Жилкина, туляки активно сдают нормы ГТО, количество участников постоянно растет. За пять лет нормы ГТО сдали более 20 тысяч жителей области.

 

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