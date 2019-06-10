В Новомосковске закрывают здание химического института

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Строение обветшало, его ремонт и содержание обходятся слишком дорого.

Корпус новомосковского филиала РХТУ им. Д. И. Менделеева, расположенный на улице Комсомольской, собираются закрыть. Здание слишком изношено, контролирующими органами выявлены многочисленные нарушения, допущенные при его эксплуатации. Об этом сообщает ИА «Новомосковск сегодня».

Раньше число студентов новомосковского филиала составляло порядка 5000, сейчас там обучаются несколько сотен человек. Содержать такое здание для их обучения невыгодно, поэтому все кафедры будут переведены в новое здание.

Жители города считают, что здание вуза стало «визитной карточкой» Новомосковска и его закрытие может повлечь за собой смерть учебного заведения, которое уже испытывает трудности с набором студентов.