В Калужской области 17-летний туляк утонул в Оке

В Калужской области следователи проводят проверку по факту пропажи несовершеннолетнего туляка при купании в реке.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, 17-летний парень в компании знакомых 7 июня отправился на отдых. Вечером следующего дня он находился на месте слияния рек Ока и Жиздра в Перемышльском районе. Стоя на песчаном обрывистом берегу, он соскользнул в воду. Находившиеся рядом знакомые пытались вытащить парня из воды, но из-за течения не справились, и того унесло течением по Оке в сторону Калуги.

На протяжении трех дней водолазы искали тело, поисковые работы продолжаются. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты вещи парня, его мобильный телефон, опрошены очевидцы и родители, выясняются условия его жизни и воспитания. Известно, что пропавший воспитывался в Туле в многодетной семье.