новости
новости
Регистрация
В Калужской области 17-летний туляк утонул в Оке

В Калужской области 17-летний туляк утонул в Оке

Поисками подростка занимаются сотрудники регионального СУ СК России.

В Калужской области следователи проводят проверку по факту пропажи несовершеннолетнего туляка при купании в реке.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, 17-летний парень в компании знакомых 7 июня отправился на отдых. Вечером следующего дня он находился на месте слияния рек Ока и Жиздра в Перемышльском районе. Стоя на песчаном обрывистом берегу, он соскользнул в воду. Находившиеся рядом знакомые пытались вытащить парня из воды, но из-за течения не справились, и того унесло течением по Оке в сторону Калуги.

На протяжении трех дней водолазы искали тело, поисковые работы продолжаются. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты вещи парня, его мобильный телефон, опрошены очевидцы и родители, выясняются условия его жизни и воспитания. Известно, что пропавший воспитывался в Туле в многодетной семье.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:42 +4
Другие статьи по темам
Событие
утонулдоследственная проверкапоиск телаутопленник
Место
Калужская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске закрывают здание химического института
В Новомосковске закрывают здание химического института
Кто из туляков получил премию «Родительское спасибо»?
Кто из туляков получил премию «Родительское спасибо»?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.