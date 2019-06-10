Расписание пригородных поездов Тульской области изменится в период празднования Дня России

В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока в период празднования Дня России (11 и 12 июня) Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» изменят график движения некоторых пригородных поездов в Тульской области.

Во время праздников движение пригородных будет организовано следующим образом:

11 июня – расписанием пятницы,

12 июня – расписанием воскресения.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».