В Туле и Новомосковске появятся умные счетчики и датчики состояния коммунальных сетей

Современные цифровые решения для повышения уровня безопасности на социально значимых объектах в течение двух лет.

Тула и Новомосковск, участвующие в проекте «Умный город», внедрят цифровые решения для повышения уровня безопасности на социально значимых объектах в течение двух лет. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Будет продолжена работа по повышению энергоэффективности муниципальных и государственных учреждений с установкой умных счетчиков. В системе городского хозяйства в течение двух лет будут внедрены цифровые решения, позволяющие повысить уровень безопасности социально значимых объектов, оперативнее отслеживать возникновение кризисных ситуаций и реагировать на них», — отметил Дюмин.

В феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи Тульская область получила награду Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за проект «Умный город». Ее участниками в регионе стали города Тула и Новомосковск.

Также в ближайшее время в Новомосковске проблему заторов на перекрестках решат при помощи оборудования проблемных участков системами автоматического регулирования потока транспортных средств.

«В Новомосковске у нас есть успешный опыт создания интеллектуального центра городского управления на базе единой дежурно-диспетчерской службы. Работа синхронизирована с основными экстренными службами и организациями, отвечающими за деятельность городской инфраструктуры, и обеспечивает реагирование на различные кризисные ситуации. Опыт реализации данного проекта уникальный — это одна из лучших практик в России», — добавил Дюмин.