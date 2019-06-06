В ближайшие три дня в Туле будет аномально жарко

В связи с этим в большинстве районов Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 7 по 9 июня на территории Тульской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32° С.

Также в большинстве районов Тульской области (по данным метеостанций Тулы, Плавска, Узловой и п. Волово) ожидается высокая степень пожароопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В связи с этим ведомство напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре.

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днём их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

Необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара. Это в первую очередь такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжёлых случаях возможна потеря сознания.

Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питьё, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям! Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.

Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

- на граждан – в размере от 2000 до 3000 рублей;

- на должностных лиц – от 6000 до 15 000 рублей;

- на юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.

Уважаемые жители, соблюдайте простые правила пожарной безопасности, тем самым вы сохраните своё имущество, жизнь и здоровье.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.